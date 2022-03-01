Украина привлекла 8 миллиардов из первой продажи военных облигаций — Finance.ua

Всего государство получит 8,1 млрд. грн. благодаря продаже билгаций во вторник.
Военные облигации предусматривают привлечение средств в бюджет, которые используются исключительно для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и бесперебойного обеспечения финансовых потребностей государства в условиях военного положения.
Выпуск бумаг планируется в объеме до 400 млрд. грн.
Украина уже выпускала такие облигации в 2014 году, когда началась война на Востоке. Тогда выпуск составил 1,1 млрд. грн.
Справка Finance.ua:
Минфин предлагает украинцам, бизнесу и иностранным инвесторам поддержать бюджет Украины путем инвестирования в военные ОВГЗ — первый аукцион проведут 1 марта 2022 года;
покупателем военных облигаций внутреннего государственного займа, выпуск которых планируется в объеме до 400 млрд грн, будет Национальный банк.