Украина привлекла 8 миллиардов из первой продажи военных облигаций — Finance.ua
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Украина привлекла 8 миллиардов из первой продажи военных облигаций

Сегодня 17:52Казна и Политика
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В ходе аукциона по продаже военных облигаций во вторник Украина привлекла 8 миллиардов гривен сроком в год.
Об этом говорится в данных аукциона на сайте Министерства финансов.
Минфин удовлетворил все 10 заявок с процентной ставкой 11% годовых. Дата погашения — март 2023 года.
Также произошло доразмещение государственных облигаций сроком на 2 месяца, от продажи которых бюджет получил дополнительные 20,7 млн грн под 10% годовых.
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Всего государство получит 8,1 млрд. грн. благодаря продаже билгаций во вторник.
Военные облигации предусматривают привлечение средств в бюджет, которые используются исключительно для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и бесперебойного обеспечения финансовых потребностей государства в условиях военного положения.
Выпуск бумаг планируется в объеме до 400 млрд. грн.
Украина уже выпускала такие облигации в 2014 году, когда началась война на Востоке. Тогда выпуск составил 1,1 млрд. грн.

Справка Finance.ua:

  • Минфин предлагает украинцам, бизнесу и иностранным инвесторам поддержать бюджет Украины путем инвестирования в военные ОВГЗ — первый аукцион проведут 1 марта 2022 года;
  • покупателем военных облигаций внутреннего государственного займа, выпуск которых планируется в объеме до 400 млрд грн, будет Национальный банк.

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По материалам: Економічна Правда
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