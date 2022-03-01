Украина привлекла 8 миллиардов из первой продажи военных облигаций — Finance.ua

Украина привлекла 8 миллиардов из первой продажи военных облигаций

Сегодня 17:52 — Казна и Политика

В ходе аукциона по продаже военных облигаций во вторник Украина привлекла 8 миллиардов гривен сроком в год.

Об этом говорится в данных аукциона на сайте Министерства финансов.

Минфин удовлетворил все 10 заявок с процентной ставкой 11% годовых. Дата погашения — март 2023 года.

Также произошло доразмещение государственных облигаций сроком на 2 месяца, от продажи которых бюджет получил дополнительные 20,7 млн грн под 10% годовых.

Всего государство получит 8,1 млрд. грн. благодаря продаже билгаций во вторник.

Военные облигации предусматривают привлечение средств в бюджет, которые используются исключительно для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и бесперебойного обеспечения финансовых потребностей государства в условиях военного положения.

Выпуск бумаг планируется в объеме до 400 млрд. грн.

Украина уже выпускала такие облигации в 2014 году, когда началась война на Востоке. Тогда выпуск составил 1,1 млрд. грн.

Справка Finance.ua:

Минфин предлагает украинцам, бизнесу и иностранным инвесторам поддержать бюджет Украины путем инвестирования в военные ОВГЗ — первый аукцион проведут 1 марта 2022 года;

покупателем военных облигаций внутреннего государственного займа, выпуск которых планируется в объеме до 400 млрд грн, будет Национальный банк.



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