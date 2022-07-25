Укравтодор тоже рассматривает отсрочку выплат по евробондам — Finance.ua

Укравтодор тоже рассматривает отсрочку выплат по евробондам Сегодня 15:46 — Фондовый рынок

Государственный Укравтодор сообщил инвесторам о возможности отсрочки выплат по еврооблигациям на сумму 700 млн долларов, которые в прошлом году были выпущены под государственные гарантии.

Об этом идет речь в сообщении компании на сайте Лондонской биржи.

Компания отметила, что предпосылкой для этого служит объявление Украиной запроса на получение согласия по поводу своих еврооблигаций 20 июля этого года.

«Укравтодор сейчас оценивает свои варианты управления обязательствами по своим Облигациям, гарантированным Гарантом (государством Украина). После завершения этой оценки, вероятно, в ближайшее время будет проведено подобное управление пассивами по таким бумагам», — говорится в сообщении.

В июле прошлого года «Укравтодор» выпустил евробонды на 700 миллионов долларов под 6,25% годовых сроком на 7 лет под государственные гарантии.

Украина обсуждает с МВФ и другими международными финансовыми организациями возможность пересмотра графика выплат по внешнему долгу.

Правительства западных стран-кредиторов Украины планируют скоординированно остановить обслуживание долга Киева с 1 августа по конец 2023 года с возможным продлением еще на год.

Економічна Правда По материалам:

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