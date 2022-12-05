Украинский ударный беспилотник прошел ряд испытаний — Укроборонпром Сегодня 22:13 — Технологии&Авто

Украинский ударный беспилотник прошел ряд испытаний — Укроборонпром, Фото з Facebook концерну

ДК «Укроборонпром» провел ряд успешных испытаний украинского ударного беспилотника с дальностью поражения в тысячу километров.

Об этом рассказала спикер Укроборнпрома Наталия Сад в эфире телемарафона.

«На сегодняшний день ряд этапов успешных испытаний позади. Во исполнение поручения начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины мы переходим к этапу испытаний под действием РЭБ (средств радиоэлектронной борьбы. — Ред.)», — сказала она.

Сад напомнила, что концерн недавно анонсировал разработку украинского дрона-камикадзе с грузоподъемностью до 75 кг взрывчатого вещества.

«После того как мы успешно опробуем беспилотник под действием РЭБ, надеемся, что сможем проверить его в боевом использовании. Обещали до конца этого года, пытаемся это обещание выполнить», — отметила пресс-секретарь Укроборнпрома.

Напомним, 17 октября, после очередной атаки ударных беспилотников «Герань-2», известных как «Шахед-136», Укроборонпром обнародовал фото металлической конструкции с синей птицей и желтым гербом, подписав ее: «Дальность — 1000 км, вес боевой части —75 кг. Завершаем разработку».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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