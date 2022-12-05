Украинский ударный беспилотник прошел ряд испытаний — Укроборонпром
ДК «Укроборонпром» провел ряд успешных испытаний украинского ударного беспилотника с дальностью поражения в тысячу километров.
Об этом рассказала спикер Укроборнпрома Наталия Сад в эфире телемарафона.
«На сегодняшний день ряд этапов успешных испытаний позади. Во исполнение поручения начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины мы переходим к этапу испытаний под действием РЭБ (средств радиоэлектронной борьбы. — Ред.)», — сказала она.
Сад напомнила, что концерн недавно анонсировал разработку украинского дрона-камикадзе с грузоподъемностью до 75 кг взрывчатого вещества.
«После того как мы успешно опробуем беспилотник под действием РЭБ, надеемся, что сможем проверить его в боевом использовании. Обещали до конца этого года, пытаемся это обещание выполнить», — отметила пресс-секретарь Укроборнпрома.
Напомним, 17 октября, после очередной атаки ударных беспилотников «Герань-2», известных как «Шахед-136», Укроборонпром обнародовал фото металлической конструкции с синей птицей и желтым гербом, подписав ее: «Дальность — 1000 км, вес боевой части —75 кг. Завершаем разработку».
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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