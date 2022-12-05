Украинский ударный беспилотник прошел ряд испытаний — Укроборонпром — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинский ударный беспилотник прошел ряд испытаний — Укроборонпром

Технологии&Авто
62
Украинский ударный беспилотник прошел ряд испытаний — Укроборонпром
Украинский ударный беспилотник прошел ряд испытаний — Укроборонпром, Фото з Facebook концерну
ДК «Укроборонпром» провел ряд успешных испытаний украинского ударного беспилотника с дальностью поражения в тысячу километров.
Об этом рассказала спикер Укроборнпрома Наталия Сад в эфире телемарафона.
«На сегодняшний день ряд этапов успешных испытаний позади. Во исполнение поручения начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины мы переходим к этапу испытаний под действием РЭБ (средств радиоэлектронной борьбы. — Ред.)», — сказала она.
Сад напомнила, что концерн недавно анонсировал разработку украинского дрона-камикадзе с грузоподъемностью до 75 кг взрывчатого вещества.
«После того как мы успешно опробуем беспилотник под действием РЭБ, надеемся, что сможем проверить его в боевом использовании. Обещали до конца этого года, пытаемся это обещание выполнить», — отметила пресс-секретарь Укроборнпрома.
Напомним, 17 октября, после очередной атаки ударных беспилотников «Герань-2», известных как «Шахед-136», Укроборонпром обнародовал фото металлической конструкции с синей птицей и желтым гербом, подписав ее: «Дальность — 1000 км, вес боевой части —75 кг. Завершаем разработку».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.