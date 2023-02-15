Украинский стартап создал универсального робота, которого можно использовать для военных и гражданских нужд — Finance.ua

Украинский стартап создал универсального робота, которого можно использовать для военных и гражданских нужд Сегодня 02:35 — Технологии&Авто

Украинский стартап создал универсального робота, которого можно использовать для военных и гражданских нужд

Разработчики украинской компании Temerland представили универсальную беспилотную роботизированную платформу «Скорпион 2».

По словам команды Temerland, робота можно использовать в оборонном и гражданском секторах для разминирования, пожаротушения или сельскохозяйственной сферы.

«Скорпион 2» оснащен лифтами для четырех роботов-сателлитов. Сателлиты выполняют функции мониторинга и репитера (усиление сигнала) — все для увеличения дальности связи между оператором и материнской беспилотной роботизированной платформой.

Лифты сателлитов крепятся на задней части платформы и выполняют функции опускания и подъема сателлитов с платформы на поверхность земли. Они управляются дистанционно с переносного пульта управления.

Как объяснили представители Temerland, «Скорпион 2» — это:

«роботоносец» для роботов-сателлитов;

точка базирования для летательных аппаратов;

платформа для установки автоматической турели;

трактор для обработки сельскохозяйственных угодий

Если в военное время «Скорпион 2» служит многофункциональным средством огневой поддержки и разведки уровня «рота/батальон», то в мирное время робот будет незаменим для обработки небольших полей и труднодоступных участков.

Использование электротяги вместо топлива будет способствовать экономически рациональному использованию «Скорпион 2» фермерскими хозяйствами.

Система управления роботизированной платформой включает в себя два бортовых компьютера NVIDIA Jetson для слежения за дорогой и обработки объектов и помех нейронной сетью со всех сторон, и два программируемых контроллера PLC для управления движением роботизированной платформы и управления непосредственно турелью.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

noworries По материалам:

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