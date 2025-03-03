Украинский масличный гигант увеличил прибыль на 73% — Finance.ua

Украинский масличный гигант увеличил прибыль на 73% Сегодня 21:33

Один из крупнейших производителей подсолнечного масла агрохолдинг Кернел в 1 полугодии 2025 финансового года (июль 2024 — июнь 2025) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего финансового года увеличил чистую прибыль на 73% с $102 млн до $177 млн.

Об этом говорится в финансовом отчете компании.

Выручка компании за этот период увеличилась на 22% до $1,947 млрд.

Также агрохолдинг увеличил показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) на 29% по сравнению с предыдущим периодом — $287 млн ​​против $223.

Во 2 квартале 2025 финансового года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего финансового года агрохолдинг снизил чистую прибыль в 2,4 раза до $56 млн. Также компания увеличила выручку на 10% до $1,149 млрд, что было обусловлено, прежде всего, ростом продаж пищевого растительного масла на фоне увеличения объемов экспорта и роста мировых цен на пищевые масла.

«В соответствии с ростом дохода, себестоимость реализованной продукции выросла на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $960 млн, главным образом из-за роста себестоимости товаров для продажи на 45% и стоимости использованного сырья, что отражает усиление конкуренции за сырье и материалы, а также ограниченность поставок, — говорится в отчете. — В противоположность этому, транспортно-заготовительные расходы снизились на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив лишь 10% от общей себестоимости реализованной продукции благодаря снижению фрахтовых ставок, поддержанных стабильным черноморским экспортом».

Как сообщалось, в 2024 финансовом году (июль 2023 — июнь 2024) по сравнению с предыдущим финансовым годом чистая прибыль Кернел сократилась на 44% с $299 млн до $168 млн.

НВ По материалам:

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