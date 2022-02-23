Украинский экономист спрогнозировал, что будет с гривной — Finance.ua

Украинский экономист спрогнозировал, что будет с гривной

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Гривна

Ситуация вокруг Украины набирает обороты. Признание Кремлем «независимости» квазиреспублик на Донбассе спровоцировало новые санкции против России. Все это влияет и на гривну.

Эту ситуацию прокомментировал украинский экономист Павел Кухта на своей странице в Facebook.

Что будет с гривной?

Павел Кухта предположил, что Национальный банк может увеличить свое присутствие на валютном рынке Украины. Главная цель — удержание гривны. По его мнению, центробанк может привлечь немного резервов, ибо вполне очевидно, что существует вероятность панических реакций.

По его прогнозу, у украинской гривны более-менее запас выносливости будет колебаться на уровне 28–29 гривен за доллар. По состоянию на 23 февраля 2022 года, Нацбанк установил курс доллара на уровне 28,99 гривны.

Кухта также добавил, что пока не ожидает паники, так как украинцы хорошо держались в течение последних нескольких месяцев, несмотря на нагнетание ситуации со стороны Российской Федерации. Экономист выразил надежду, что так будет и дальше.

«Потому что паника не поможет. Сейчас не нужно бежать снимать свои депозиты, собирать все в наличные деньги и совать ее под одеяло где-то», — сказал Кухта.

Украинский экономист также подчеркнул, что нужно себя контролировать и иметь определенный запас наличных денег, ориентировочно на месяц. Это на случай, если перестанут работать бесконтактные платежи, так что наличные деньги нужны для расчетов.

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