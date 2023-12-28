Украинским ФЛП готовят новые налоги: первые подробности — Finance.ua

Украинским ФЛП готовят новые налоги: первые подробности Сегодня 17:02 — Личные финансы

Украинским ФЛП готовят новые налоги: первые подробности

В Украине готовят пересмотр упрощенной системы налогообложения, то есть в том числе и правил для физлиц-предпринимателей (ФЛП). Среди прочего планируется перекроить распределение ФЛП по группам и ввести дифференцированные налоговые ставки для разных видов деятельности. Правда, произойдет такая реформа не в ближайшее время.

О плане идет речь в Национальной стратегии доходов до 2030 года, которую утвердил Кабинет Министров 27 декабря. Подробности документа раскрыл первый заместитель главы парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк («Голос»).

Согласно предложениям Кабмина, юридические лица из 3-й и 4-й группы «упрощенки» в результате реформы вообще не смогут находиться на упрощенной системе. Ставки их налогов будут постепенно увеличивать до уровня обычного налога на прибыль.

Что касается непосредственно ФЛП, то вторую и третью группу физлиц-предпринимателей объединят в одну. Налоговые ставки будут разными — от 3% для торговли до 17% для некоторых услуг. Будут поднимать их постепенно. Также для таких ФЛП будет обязательно использование РРО (классического или программного).

ФЛП 1-й группы смогут стать предприниматели ограниченного перечня видов деятельности. Также для них будет применяться налог с полученного дохода, а не фиксированный.

Для фермеров-физлиц 4-й группы база налогообложения будет расширена. Это произойдет одновременно со стартом налогообложения на основе массовой оценки земли, что предусматривает план правительства.

Кроме того, для всех ФЛП изменятся некоторые формальные процедуры. Например, регистрация и закрытие ФЛП будет происходить с автоматическим открытием или закрытием банковского счета без отдельной процедуры регистрации.

«Это долгая перспектива, она (реформа. — Ред.) не начнется прямо сейчас. Сам документ предусматривает поэтапные изменения с 2025 по 2027 год. И еще должны закончить запланированные в стратегии изменения по администрированию», — добавил Железняк.

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Напомним, ранее глава налогового комитета Совета Даниил Гетманцев уже предупреждал, что в Украине необходимо изменять систему единого налога для ФЛП. Сейчас вместо стимулирования малого бизнеса к развитию, единый налог позволяет уклоняться от налогообложения, объяснял нардеп.

По словам Гетманцева, разрабатывая изменения в системе налогообложения, нужно брать пример со стран, которые уже прошли путь, который должна пройти Украина. Это, прежде всего, восточноевропейские страны, например, Польша.

Обозреватель По материалам:

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