Украинским детям, пострадавшим от войны, нужна ваша помощь — Finance.ua

Украинским детям, пострадавшим от войны, нужна ваша помощь Сегодня 11:41

Украинским детям, пострадавшим от войны, нужна ваша помощь

С 1 июля стартовал образовательно-реабилитационный лагерь во Франции для украинских детей, которые пострадали от войны с россией.

«У каждого из них своя история, но это всё дети, тяжело травмированные войной. Травмированные потерей родителей, пребыванием под обстрелами, вынужденной голодовкой, пребыванием в оккупации и выходом из оккупации, жестоким обращением оккупантов с их родителями на глазах у детей, тем, что стали свидетелями смертей. Эти дети нуждаются в помощи и получают ее в лагере», — рассказали нам организаторы.

Вот только отрывок одной из историй детей:

«До полномасштабного вторжения я находилась в городе Мариуполь вместе с семьей и котом. 3 марта 2022 года в Мариуполе отключили воду, свет и мобильную связь, и мы с моей мамой остались в квартире сами.

12 марта в пять утра в наше здание попала авиабомба и начался пожар. Чудом выбежав, мы оказались на улице и не подозревали, что делать дальше.

Нам повезло, и наши соседи разрешили сесть с ними в машину и уехать в более безопасное место, но когда мы собирались, наш кот убежал и мы не смогли его спасти.

Приехав в квартиру наших спасателей, нам дали возможность остаться, там мы и провели еще полмесяца.

27 марта, когда все соседи убежали, а запасов еды почти не осталось, мы решили выйти из пекла пешком и идти в направлении Мангуша.

В то время в Мариуполе не было ни одного живого дома, повсюду лежали деревья, стекло и много трупов. Глядя на все эти черные постройки и слыша выстрелы со всех сторон, сердце словно замирало и была только одна цель — выжить.

По дороге мы заметили единственный автомобиль, ехавший в том же направлении. Увидев нас, водитель остановился. Это нас и спасло. Нам удалось бежать из этого ада".

Программа лагеря предусматривает:

реабилитацию на всех уровнях: духовном, психологическом, физическом;

образовательную программу — уроки: истории Христианской Традиции, живописи, истории искусства, архитектуры, музыки, «Я исследую мир», плавания, дыхательной гимнастики и спорта.

Место проведения лагеря: Париж и французское побережье океана (регион Bretagne, город Erquy).

Дети получат уникальную культурную программу: посещают музеи, храмы и достопримечательности Парижа, в том числе musée du Louvre, musée Rodin, Храм Saint Louis на острове, Храм Saint Chapelle, musée de Petit Palais, musée des Art Décoratif.

Лагерь проводится силами профессиональных украинских педагогов, психологов, арттерапевтов, тренеров по плаванию, работающих на бесплатной (благотворительной) основе. Руководитель лагеря — Нелли Думитращук — имеет 30-летний опыт работы с детьми.

Со стороны Франции лагерь поддерживает и принимает на побережье океана Centre Saint Martin de Porres, город Erquy.

В этом году проведение такого лагеря стало возможным благодаря финансовой поддержке неравнодушных компаний и людей.

Так, в частности спонсорами стали: компания Treeum и ее сотрудники, компания Traffic Squad https://tsquad.net/ ), компания Innova Pro , компания DevGAMM (США), Меншиковы Алексей и Елена (США), Татьяна Мастяева (Казахстан), Шарлотта и Литаурус Крамеры, Наталья Шевалье и Ион Школьник (Германия).

Приглашаем всех неравнодушных граждан для организации дальнейших мер по помощи украинским детям, пострадавшим от войны.

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