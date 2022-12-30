Украинским беженцам разрешат остаться в Канаде на постоянной основе — Finance.ua

Украинским беженцам разрешат остаться в Канаде на постоянной основе
Украинцы, приехавшие в Канаду по временной миграционной программе, смогут получить постоянный статус.
Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в интервью телеканалу CBC.
«Многие украинцы, приехавшие в Канаду, с нетерпением ожидают возможности вернуться домой и присоединиться к восстановлению, но многие желают остаться. Им будут рады и они смогут одновременно быть славными канадцами и гордыми украинцами», — сказал Трюдо.
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Интервью Трюдо было записано в помещении украинской пекарни Торонто, которой владеют потомки украинских мигрантов.
Всего с начала этого года в Канаду прибыло более 135 тысяч украинцев, но не все были беженцами. С середины марта федеральное правительство утвердило более 470 тысяч специальных визовых заявок от украинцев.
Ранее сообщалось, что Канада продала облигации на 500 млн долларов для поддержки Украины.
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