Украинским беженцам разрешат остаться в Канаде на постоянной основе — Finance.ua

Украинским беженцам разрешат остаться в Канаде на постоянной основе Сегодня 17:43 — Мир

Украинским беженцам разрешат остаться в Канаде на постоянной основе

Украинцы, приехавшие в Канаду по временной миграционной программе, смогут получить постоянный статус.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в интервью телеканалу CBC.

«Многие украинцы, приехавшие в Канаду, с нетерпением ожидают возможности вернуться домой и присоединиться к восстановлению, но многие желают остаться. Им будут рады и они смогут одновременно быть славными канадцами и гордыми украинцами», — сказал Трюдо.

Читайте также Канада арестовала активы Абрамовича на $26 млн и хочет отдать их на восстановление Украины

Интервью Трюдо было записано в помещении украинской пекарни Торонто, которой владеют потомки украинских мигрантов.

Всего с начала этого года в Канаду прибыло более 135 тысяч украинцев, но не все были беженцами. С середины марта федеральное правительство утвердило более 470 тысяч специальных визовых заявок от украинцев.

Ранее сообщалось, что Канада продала облигации на 500 млн долларов для поддержки Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.