Украинским аграриям на деоккупированных территориях будут выплачивать безвозвратную финансовую помощь — Finance.ua
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Украинским аграриям на деоккупированных территориях будут выплачивать безвозвратную финансовую помощь

Аграрный рынок
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Украинским аграриям на деоккупированных территориях будут выплачивать безвозвратную финансовую помощь
Украинским аграриям на деоккупированных территориях будут выплачивать безвозвратную финансовую помощь
Украинские аграрии на деоккупированных территориях в 2024 году могут получить безвозвратную финансовую помощь.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики.
«В проекте бюджета на 2024 год запланированы выплаты в поддержку аграриев на деоккупированных территориях — почти 800 млн гривен. Это 20 млн евро, предоставленных Украине ЕС. Это безвозвратная помощь для сельхозпредпринимателей», — сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
По его словам, на сегодняшний день поддержка фермеров включает непосредственное финансирование и ресурсную помощь семенами, удобрениями и тому подобное. Наиболее действенна для фермеров финансовая поддержка в расчете на гектар. Такая помощь планируется со следующего года на средства Европейского Союза. Фермеры смогут получить ее через Государственный аграрный реестр. Основное условие — зарегистрированные права собственности или аренды на землю.
Кроме того, добавил Высоцкий, в проекте госбюджета 2024 года предусмотрено 2 млрд грн компенсации за услуги по разминированию сельскохозяйственных земель.

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Чиновник напомнил, что вступили в силу изменения в программу «Доступные кредиты 5−7-9%», предусматривающие спецусловия финансирования для предпринимателей с деоккупированных территорий. В частности, четко определены категории деоккупированных территорий, чтобы сделать кредиты для аграриев более доступными.
«Обновленные льготные условия по программе „Доступные кредиты 5−7-9“ предусматривают ставку 1% годовых в первые два года и 3%, начиная с третьего года кредитования. Остальное компенсируются из госбюджета. Фактически — это бесплатный кредит, который поможет аграриям на деоккупированных территориях возобновить свое производство», — подчеркнул Высоцкий.
Ранее сообщалось, что программа «Доступные кредиты 5−7-9%» реализуется Фондом развития предпринимательства (ФРП), единственный участник которого — правительство Украины в лице Министерства финансов. ФРП заключил соглашения о сотрудничестве с 45 банками.
По материалам:
Finance.ua
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