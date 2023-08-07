Украинские военные могут получить выплаты в размере 700 тысяч гривен: кому доступно такое пособие — Finance.ua

Украинские военные могут получить выплаты в размере 700 тысяч гривен: кому доступно такое пособие Сегодня 20:01 — Личные финансы

Украинские военные могут получить выплаты в размере 700 тысяч гривен: кому доступно такое пособие

Некоторые украинские военные могут получить выплаты размером до 700 000 гривен. Такое пособие разовое и рассчитано на тех военнослужащих, которые получили инвалидность.

Об этом рассказал юрист Михаил Лобунько на своем сайте

Кто и сколько может получить

Выплаты могут меняться в зависимости от различных факторов и равняться следующим суммам:

военные, которые получили травму при выполнении боевого задания и приобрели инвалидность II группы — 300 прожиточных минимумов (776 700 гривен)

военнослужащие, получившие инвалидность в результате болезни или несчастного случая во время несения службы — 90 прожиточных минимумов (233 010 гривен)

защитники, не имеющие инвалидности, но травмированные и частично лишившиеся трудоспособности — 70 прожиточных минимумов (181 230 гривен), но для этого нужно пройти МСЭК или доказать факт травмирования

срочники, которые получили травмы во время несения военной службы, военнообязанные и резервисты, которые были призваны на сборы или прохождение службы в резерве — 50 прожиточных минимумов (129 450 гривен)

От чего зависит размер выплат

В связи с инвалидностью военнослужащих размер пособия может рассчитываться в зависимости от степени увечья, а также места и времени ранения. При этом установление инвалидности не обязательно может быть вызвано ранением при выполнении боевых заданий.

Как обжаловать решение ВВК

Если вдруг военно-врачебная комиссия вынесла ошибочное заключение относительно вашего состояния здоровья, вы можете его обжаловать:

Пересмотреть решение ВВК можно следующим образом:

через повторное или контрольное медицинское обследование военно-врачебной комиссией

военно-врачебные комиссии областных и Киевского городского военкоматов вправе пересматривать постановления ВВК районных (городских) военкоматов

постановления ВВК любого уровня могут быть пересмотрены центральной военно-врачебной комиссией, расположенной в Киеве

обжаловать решение ВВК можно в суде

Какие основания для обжалования решения:

врач установил не ту специализацию наличия или отсутствия заболевания

при вынесении решения не была учтена взаимозависимость двух и более болезней

врач неправильно выбрал степень нарушения функции организма вследствие болезни в соответствии с Перечнем болезней, состояний и физических изъянов, определяющих степень пригодности к военной службе

в процессе определения ограниченной пригодности человека ВВК не индивидуализировала такую ​​пригодность в соответствии с возможностью или невозможностью исполнять обязанности военнослужащего

Вы также можете обжаловать решение, если было только формальное прохождение комиссии, то есть «на бумаге» и без реального обследования.

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