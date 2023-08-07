Украинские военные могут получить выплаты в размере 700 тысяч гривен: кому доступно такое пособие — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинские военные могут получить выплаты в размере 700 тысяч гривен: кому доступно такое пособие

Личные финансы
140
Украинские военные могут получить выплаты в размере 700 тысяч гривен: кому доступно такое пособие
Украинские военные могут получить выплаты в размере 700 тысяч гривен: кому доступно такое пособие
Некоторые украинские военные могут получить выплаты размером до 700 000 гривен. Такое пособие разовое и рассчитано на тех военнослужащих, которые получили инвалидность.
Об этом рассказал юрист Михаил Лобунько на своем сайте.

Кто и сколько может получить

Выплаты могут меняться в зависимости от различных факторов и равняться следующим суммам:
  • военные, которые получили травму при выполнении боевого задания и приобрели инвалидность II группы — 300 прожиточных минимумов (776 700 гривен)
  • военнослужащие, получившие инвалидность в результате болезни или несчастного случая во время несения службы — 90 прожиточных минимумов (233 010 гривен)
  • защитники, не имеющие инвалидности, но травмированные и частично лишившиеся трудоспособности — 70 прожиточных минимумов (181 230 гривен), но для этого нужно пройти МСЭК или доказать факт травмирования
  • срочники, которые получили травмы во время несения военной службы, военнообязанные и резервисты, которые были призваны на сборы или прохождение службы в резерве — 50 прожиточных минимумов (129 450 гривен)

От чего зависит размер выплат

В связи с инвалидностью военнослужащих размер пособия может рассчитываться в зависимости от степени увечья, а также места и времени ранения. При этом установление инвалидности не обязательно может быть вызвано ранением при выполнении боевых заданий.

Как обжаловать решение ВВК

Если вдруг военно-врачебная комиссия вынесла ошибочное заключение относительно вашего состояния здоровья, вы можете его обжаловать:
Пересмотреть решение ВВК можно следующим образом:
  • через повторное или контрольное медицинское обследование военно-врачебной комиссией
  • военно-врачебные комиссии областных и Киевского городского военкоматов вправе пересматривать постановления ВВК районных (городских) военкоматов
  • постановления ВВК любого уровня могут быть пересмотрены центральной военно-врачебной комиссией, расположенной в Киеве
  • обжаловать решение ВВК можно в суде
Какие основания для обжалования решения:
  • врач установил не ту специализацию наличия или отсутствия заболевания
  • при вынесении решения не была учтена взаимозависимость двух и более болезней
  • врач неправильно выбрал степень нарушения функции организма вследствие болезни в соответствии с Перечнем болезней, состояний и физических изъянов, определяющих степень пригодности к военной службе
  • в процессе определения ограниченной пригодности человека ВВК не индивидуализировала такую ​​пригодность в соответствии с возможностью или невозможностью исполнять обязанности военнослужащего
Вы также можете обжаловать решение, если было только формальное прохождение комиссии, то есть «на бумаге» и без реального обследования.

Куда инвестировать военнослужащим 🧐

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.