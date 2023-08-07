Украинские военные могут получить выплаты в размере 700 тысяч гривен: кому доступно такое пособие — Finance.ua

Украинские военные могут получить выплаты в размере 700 тысяч гривен: кому доступно такое пособие
Некоторые украинские военные могут получить выплаты размером до 700 000 гривен. Такое пособие разовое и рассчитано на тех военнослужащих, которые получили инвалидность.
Об этом рассказал юрист Михаил Лобунько на своем сайте.
Кто и сколько может получить
Выплаты могут меняться в зависимости от различных факторов и равняться следующим суммам:
- военные, которые получили травму при выполнении боевого задания и приобрели инвалидность II группы — 300 прожиточных минимумов (776 700 гривен)
- военнослужащие, получившие инвалидность в результате болезни или несчастного случая во время несения службы — 90 прожиточных минимумов (233 010 гривен)
- защитники, не имеющие инвалидности, но травмированные и частично лишившиеся трудоспособности — 70 прожиточных минимумов (181 230 гривен), но для этого нужно пройти МСЭК или доказать факт травмирования
- срочники, которые получили травмы во время несения военной службы, военнообязанные и резервисты, которые были призваны на сборы или прохождение службы в резерве — 50 прожиточных минимумов (129 450 гривен)
От чего зависит размер выплат
В связи с инвалидностью военнослужащих размер пособия может рассчитываться в зависимости от степени увечья, а также места и времени ранения. При этом установление инвалидности не обязательно может быть вызвано ранением при выполнении боевых заданий.
Как обжаловать решение ВВК
Если вдруг военно-врачебная комиссия вынесла ошибочное заключение относительно вашего состояния здоровья, вы можете его обжаловать:
Пересмотреть решение ВВК можно следующим образом:
- через повторное или контрольное медицинское обследование военно-врачебной комиссией
- военно-врачебные комиссии областных и Киевского городского военкоматов вправе пересматривать постановления ВВК районных (городских) военкоматов
- постановления ВВК любого уровня могут быть пересмотрены центральной военно-врачебной комиссией, расположенной в Киеве
- обжаловать решение ВВК можно в суде
Какие основания для обжалования решения:
- врач установил не ту специализацию наличия или отсутствия заболевания
- при вынесении решения не была учтена взаимозависимость двух и более болезней
- врач неправильно выбрал степень нарушения функции организма вследствие болезни в соответствии с Перечнем болезней, состояний и физических изъянов, определяющих степень пригодности к военной службе
- в процессе определения ограниченной пригодности человека ВВК не индивидуализировала такую пригодность в соответствии с возможностью или невозможностью исполнять обязанности военнослужащего
Вы также можете обжаловать решение, если было только формальное прохождение комиссии, то есть «на бумаге» и без реального обследования.
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