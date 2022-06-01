Украинские стартапы в 2021 году привлекли рекордные $780 млн венчурных инвестиций — Finance.ua

Украинские стартапы в 2021 году привлекли рекордные $780 млн венчурных инвестиций

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Украинские стартапы в 2021 году привлекли рекордные $780 млн венчурных инвестиций

Украинские стартапы в 2021 году привлекли в 216 сделках венчурные инвестиции на рекордную сумму $779,6 млн, что на 46% больше, чем в 2020 году.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования Ukraine Deal Review 2021, проведенного Украинской ассоциацией венчурного и частного капитала UVCA в партнерстве с Kreston Ukraine, AVentures и ISE Corporate Accelerator.

«Впервые скажу эту цифру — $2,8 млрд за 8 лет, из которых $780 млн в прошлом году — это общие инвестиции в украинскую экосистему, которые проинвестировали иностранцы», — прокомментировал эти результаты агентству «Интерфакс-Украина» глава набсовета ассоциации UVCA Андрей Колодюк.

Как и в предыдущий период, около половины сделок (47%) пришлось на Украинский фонд стартапов (USF). Инвестиции, отнесенные к private equity, составили $82,8 млн, при этом подсчитаны лишь соглашения с объявленной суммой.

UVCA добавила, что в 2021 году украинский рынок венчурного капитала пополнился шестью новыми игроками: GEEK Ventures, SID Venture Partners, ZAS Ventures, ANCHOR, PAWA. Они предлагают украинским стартапам финансирование на уровне $0,5 млн, а также свой опыт и экспертизу. Кроме того в прошлом году 19 крупных международных компаний открыли в Украине свои R&D-центры, офисы и инженерные хабы.

«Но самое важное, что происходило в первом квартале 2022 года: произошло 11 сделок и 8 exit. Это очень важно для экосистемы, что сделки продолжаются. Несмотря на широкомасштабную российскую агрессию развитие рынков частных технологических инвестиций не остановилось», — подчеркнул Колодюк.

Согласно отчету, по результатам января-марта 2022 года заключено 11 венчурных соглашений на сумму $11,5 млн, три сделки на рынке частного капитала на сумму $4 млн и совершено восемь экзитов на сумму $135 млн. За минувший год UVCA оценила общую стоимость exit в $944,7 млн. В соответствии с исследованием, общая оценка украинских стартапов составляла до войны $20,7 млрд.

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