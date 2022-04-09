Украинские пенсионеры за границей: как получить пенсию (инфографика) — Finance.ua

Украинские пенсионеры за границей: как получить пенсию (инфографика)

Сегодня 16:02 — Личные финансы

Как украинским пенсионерам за границей получить пенсию.

Об этом сообщило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Винницкой области.

Среди украинских беженцев есть немало пенсионеров, которые столкнулись с вопросом, как теперь получить свои пенсионные выплаты.

Есть только два способа получения пенсии: через банковские учреждения и через почтовые отделения.

Пока клиенты банковских учреждений, которые вынуждены были убегать от войны за границу, почувствовали безусловные преимущества выбранного пути. Пенсионные средства поступят на счет получателя независимо от его локации и всегда будут под рукой. Картой можно рассчитаться в любых заведениях с платежным терминалом, а также снять наличные, перечисленные в местную валюту, в банкомате.

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Совершенно иная ситуация с теми пенсионерами, которые получали выплаты через почту и сейчас находятся за границей. Механизма выплаты и доставки таких пенсий за границу не существует. Поэтому они будут ждать людей в отделениях почты, на которых обычно получали пенсии.

Поэтому гражданам, которые планируют отъезд за пределы Украины, следует заранее совершить несколько простых шагов, чтобы переадресовать пенсию с почты на банк:

открыть карточный счет в отделении одного из банков, уполномоченных на выплату пенсий;

обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины, где специалист внесет соответствующие изменения в пенсионное дело.

Следует напомнить, что это должен сделать сам получатель пенсии лично или через электронный портал Пенсионного фонда https://portal.pfu.gov.ua/

Документы. При себе следует иметь паспорт, идентификационный код и банковскую справку с реквизитами.

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