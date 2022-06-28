Украинские девелоперы ожидают возобновления спроса на жилье осенью и роста цен на 10-15% к концу года — Finance.ua
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Украинские девелоперы ожидают возобновления спроса на жилье осенью и роста цен на 10-15% к концу года

Недвижимость
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Украинские девелоперы отмечают низкую покупательную активность на рынке жилья, однако рассчитывают на повышение спроса с наступлением осеннего бизнес-сезона.
Как сообщили опрошенные агентством «Интерфакс-Украина» застройщики, активность в отделах продаж значительно снизилась по сравнению с довоенным временем, однако с возобновлением работы в конце мая количество клиентов начало расти.
«Большинство входящих звонков и запросов клиентов — это мониторинг рынка, цен и тенденций. Клиенты ищут выгодные для себя предложения на фоне военного положения», — сообщил директор по продажам SAGA Development Герман Черников.
В то же время инвесторы в большинстве своем интересуются проектами с высокой степенью готовности — от 60% и выше, сообщила пресс-служба группы компаний DIM.
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Компания KAN Development прогнозирует сохранение динамики спроса в течение лета. Начало бизнес-сезона осенью станет катализатором роста спроса на недвижимость и продажу, сообщила пресс-служба компании. Также в группе компаний DIM отмечают масштабный отложенный спрос на недвижимость, образовавшийся из-за потери жилья тысячами семей в результате войны.
В то же время существует категория покупателей жилья, рассматривающая инвестиции в недвижимость именно сейчас, до повышения цен на недвижимость, отмечает Черников.
«После победы будет постепенный экономический рост, и цены на недвижимость тоже будут расти. Себестоимость уже растет, поэтому цены будут расти, но возможно из-за низкого спроса, несколько медленнее, чем себестоимость», — сообщил эксперт.
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В группе компаний DIM прогнозируют рост цен на жилье до конца года на 10-15% в случае положительного развития событий на фронте — удачного контрнаступления, возврата оккупированных территорий Херсонской, Запорожской областей и т.д. При негативном для Украины сценарии ожидается падение стоимости жилья от 5% до 10%, считают в компании.
«Мы верим в ВСУ, нашу стойкость и непобедимость, поэтому разговоры о падении цен не ко времени. Себестоимость строительства, к сожалению, продолжит рост, а значит будет расти и стоимость квадратных метров для конечного потребителя», — сообщили в пресс-службе DIM.
Кстати, чтобы не ждать годами и не собирать так долго нужную сумму на свой дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы собрались остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог ипотечных кредитов.

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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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