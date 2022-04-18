Украинские банки выдали на посевную более 6,7 млрд кредитов — Свириденко

Сегодня 19:31 — Аграрный рынок

Украинские банки выдали на посевную более 6,7 млрд кредитов — Свириденко

Украинские банки уже выдали 6,744 млрд грн кредитов на посевную.

Об этом сказала первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко во время телемарафона.

«Украинские банки на посевную уже выдали 6,744 млрд грн. Это около 2500 субъектов хозяйствования, которые уже обратились и получили средства на проведение посевной», — рассказала она.

Свириденко отметила, что кредитование осуществляется в рамках усовершенствованной программы «Доступные кредиты 5-7-9%».

Помимо аграриев кредит могут получить также розничные сети, торгующие продуктами питания. Такие хозяйствующие субъекты могут взять кредит на сумму до 1 млрд грн под 5%.

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