Украинские банки выдали на посевную более 6,7 млрд кредитов — Свириденко — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Украинские банки выдали на посевную более 6,7 млрд кредитов — Свириденко

Сегодня 19:31Аграрный рынок
7
Украинские банки выдали на посевную более 6,7 млрд кредитов — СвириденкоУкраинские банки выдали на посевную более 6,7 млрд кредитов — Свириденко
Украинские банки уже выдали 6,744 млрд грн кредитов на посевную.
Об этом сказала первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко во время телемарафона.
«Украинские банки на посевную уже выдали 6,744 млрд грн. Это около 2500 субъектов хозяйствования, которые уже обратились и получили средства на проведение посевной», — рассказала она.
Свириденко отметила, что кредитование осуществляется в рамках усовершенствованной программы «Доступные кредиты 5-7-9%».
Помимо аграриев кредит могут получить также розничные сети, торгующие продуктами питания. Такие хозяйствующие субъекты могут взять кредит на сумму до 1 млрд грн под 5%.
По материалам: Mind
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.