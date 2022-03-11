Украинские банки начинают отключать кешбэк — Finance.ua

Украинские банки начинают отключать кешбэк

Сегодня 14:40 — Личные финансы

Как стало известно порталу Finance.ua, международные платежные системы Visa и MasterCard приняли решение отменить комиссию интерчейндж по операциям с банковскими платежными картами.

Что это значит? Поскольку теперь банки-эмитенты не будут получать доход от банков-эквайеров, они не могут выплачивать оговоренный ранее кешбэк.

О каких банках речь:

8 марта объявил об отмене начисления кешбэка sportbank. Банк убрал все активированные ранее категории кешбэк и закрыл возможность их активации. В то же время начисленный ранее кешбэк сохраняется. Его можно вывести на карту и использовать для расчетов в магазинах;

также «обнулил» все кешбэчные категории еще один мобильный банк — izibank. Клиентам банка сообщили об этом еще 4 марта.

Однако не все банки отключили кешбэк. Например, Альфа-Банк продолжает действие своей программы лояльности Cash’U Club: пока что банк сохранил все категории с повышенным начислением бонусов, а процентные ставки по ним остались на прежнем уровне.

Продолжает начислять и выплачивать кешбэк и Таскомбанк. В частности, по его картам «Большая пятерка» и Pudra Card действует начисление кешбэков по фиксированным категориям покупок за кредитные средства.

Как только что стало известно порталу Finance.ua, банк ПУМБ, ранее закрывший возможность выбирать категории для кешбэка, вернул такую возможность. Можно выбрать три категории из шести предлагаемых, которые будут действовать до конца месяца.

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