Украинские аграрии просят власти о моратории на повышение стоимости железнодорожных перевозок — Finance.ua
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Украинские аграрии просят власти о моратории на повышение стоимости железнодорожных перевозок

Аграрный рынок
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Ведущие объединения агропромышленной отрасли обратились к Президенту Украины с просьбой наложить мораторий на увеличение с 1 июля тарифов АО «Укрзализныця» на грузовые перевозки.
Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.
«Ассоциация „Украинский клуб аграрного бизнеса“ вместе с ведущими объединениями отрасли ВОО „Украинская аграрная конфедерация“, ГС „Аграрный союз Украины“, ГС „Всеукраинский аграрный совет“, ГС „Всеукраинский аграрный форум“ и Украинская зерновая ассоциация обратились с общим письмом к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой наложить мораторий на увеличение с 1 июля 2022 года уровня тарифов на перевозку грузов в пределах Украины и связанные с ними услуги на 70%», — говорится в сообщении.
Как отмечают авторы обращения, решение об индексации тарифов не было обсуждено с зерновым сообществом, соответствующие публичные консультации не проводились. Реакции или объяснения на официальные обращения отраслевых ассоциаций от Министерства инфраструктуры Украины как регулятора железнодорожных перевозок так и не получены.
По информации УКАБ, аграрная отрасль понесла катастрофический ущерб и потери в результате военной агрессии рф. Следовательно, компенсация потерь, нанесенных АО «Укрзализныця» в результате боевых действий и расходов на восстановление инфраструктуры, не может быть возложена только на бизнес, который также понес существенные убытки и нуждается в финансовой поддержке.
Возмещение убытков одной стратегической отрасли — железной дороги, за счет других — недопустимо, подчеркивают авторы обращения.
«Рост тарифа для зерновых грузов на 41% (70% средний рост для всех грузов) будет иметь катастрофические последствия для аграрной отрасли, что еще больше усугубит и так крайне неутешительную ситуацию. Такой рост стоимости перевозок зерновых и масличных культур приведет к дополнительным расходам аграриев в размере 120 млн долларов США в год. По разным оценкам экспертов, до конца 2022 года следует ожидать банкротства 50% производителей зерна, а к апрелю 2023 года — еще 40%», — отмечается в обращении.
Аграрные ассоциации призывают Президента вмешаться в ситуацию и не допустить катастрофы на аграрном рынке Украины, а также учесть ряд предложений. Речь идет, в частности, о введении моратория на повышение тарифов на грузовые перевозки на время военного положения и 3-6 месяцев после его завершения или компенсации части стоимости железнодорожных перевозок для аграрных грузов как альтернативу росту тарифов.

Справка Finance.ua:

  • Министерство инфраструктуры поддержало предложение АО «Укрзализныця» провести индексацию тарифов, повысив их на 70% на все группы грузов с 1 июля. Соответствующий приказ № 441 подписан министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым.
По материалам:
Укрінформ
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