Украинская пшеница урожая-2022 продолжает дешеветь — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинская пшеница урожая-2022 продолжает дешеветь

Сегодня 21:38Аграрный рынок
35
Согласно данным мониторинга ИА «АПК-Информ» , на прошлой неделе на украинском экспортном рынке пшеницы продолжалось постепенное снижение индикативных форвардных цен. Об этом пишет agroreview.
Прежде всего сохранение этой тенденции было обусловлено невозможностью экспорта зерна морскими портами, информацией о хорошем состоянии озимых, активным продвижением ярового сева в Украине, ожидаемым улучшением условий для развития сельхозкультур, а также увеличением переходных остатков пшеницы из-за малых темпов экспорта по суше зерна урожая 2021 г.
Кроме того, большинство импортеров продолжали искать альтернативу поставкам из Причерноморского региона, что оказывало дополнительное давление на цены.
Впрочем, более существенное снижение цен и дальше сдерживалось высокой стоимостью зерновых на мировом рынке из-за опасений дефицита зерна уже в будущем сезоне из-за невозможности полноценного экспорта из Украины и неопределенности по поставкам из россии.
Также поддержку ценам оказывали прогнозируемое сокращением производства зерновых в Украине, сохранение рисков дальнейшего их уменьшения, ожидания возобновления экспорта и активизации спроса импортеров.
Под влиянием указанных факторов индикативные цены предложения пшеницы с протеином 12,5% и 11,5% предстоящего урожая с поставкой в июле-августе по отношению к показателям неделей ранее несколько снизились и достигли 300-320 и 295-315 USD/т FOB.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.