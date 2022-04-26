Украинская пшеница урожая-2022 продолжает дешеветь — Finance.ua

Украинская пшеница урожая-2022 продолжает дешеветь

Сегодня 21:38 — Аграрный рынок

Согласно данным мониторинга ИА « АПК-Информ» , на прошлой неделе на украинском экспортном рынке пшеницы продолжалось постепенное снижение индикативных форвардных цен. Об этом пишет agroreview.

Прежде всего сохранение этой тенденции было обусловлено невозможностью экспорта зерна морскими портами, информацией о хорошем состоянии озимых, активным продвижением ярового сева в Украине, ожидаемым улучшением условий для развития сельхозкультур, а также увеличением переходных остатков пшеницы из-за малых темпов экспорта по суше зерна урожая 2021 г.

Кроме того, большинство импортеров продолжали искать альтернативу поставкам из Причерноморского региона, что оказывало дополнительное давление на цены.

Впрочем, более существенное снижение цен и дальше сдерживалось высокой стоимостью зерновых на мировом рынке из-за опасений дефицита зерна уже в будущем сезоне из-за невозможности полноценного экспорта из Украины и неопределенности по поставкам из россии.

Также поддержку ценам оказывали прогнозируемое сокращением производства зерновых в Украине, сохранение рисков дальнейшего их уменьшения, ожидания возобновления экспорта и активизации спроса импортеров.

Под влиянием указанных факторов индикативные цены предложения пшеницы с протеином 12,5% и 11,5% предстоящего урожая с поставкой в июле-августе по отношению к показателям неделей ранее несколько снизились и достигли 300-320 и 295-315 USD/т FOB.

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