Украинцы возвращаются домой: количество квартирных краж выросло на 26% за месяц (инфографика) — Finance.ua

Украинцы возвращаются домой: количество квартирных краж выросло на 26% за месяц (инфографика) Сегодня 17:00 — Криминал

Количество квартирных краж возросло на 26% за месяц. Но это все еще вдвое меньше, чем год назад.

На 26% выросло количество краж из квартир в августе по сравнению с июлем. Для сравнения, в августе прошлого года было зарегистрировано 762 дела, в этом году только 416.

Об этом сообщает Опендатабот , платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Генеральной прокуратуры Украины.

Всего в этом году в среднем открывалось 668 дел в месяц, в 2022 — только 303.

Находить и осуждать воров стали больше. Так, в 1,6 раза вырос процент врученных подозрений обвиняемым по делам — с 39% (средний показатель в 2021) до 62% (средний показатель текущего года).

Кроме того, в 1,5 раза вырос процент дел, направленных в суд — с 35% (в среднем за 2021 год) до 53% (в среднем за 2022 год).

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