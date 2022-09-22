Украинцы возвращаются домой: количество квартирных краж выросло на 26% за месяц (инфографика) — Finance.ua

Украинцы возвращаются домой: количество квартирных краж выросло на 26% за месяц (инфографика)
Количество квартирных краж возросло на 26% за месяц. Но это все еще вдвое меньше, чем год назад.
На 26% выросло количество краж из квартир в августе по сравнению с июлем. Для сравнения, в августе прошлого года было зарегистрировано 762 дела, в этом году только 416.
Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Генеральной прокуратуры Украины.
Всего в этом году в среднем открывалось 668 дел в месяц, в 2022 — только 303.
Находить и осуждать воров стали больше. Так, в 1,6 раза вырос процент врученных подозрений обвиняемым по делам — с 39% (средний показатель в 2021) до 62% (средний показатель текущего года).
Кроме того, в 1,5 раза вырос процент дел, направленных в суд — с 35% (в среднем за 2021 год) до 53% (в среднем за 2022 год).
Поделиться новостью