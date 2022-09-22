Украинцы возвращаются домой: количество квартирных краж выросло на 26% за месяц (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы возвращаются домой: количество квартирных краж выросло на 26% за месяц (инфографика)

Криминал
109
Количество квартирных краж возросло на 26% за месяц. Но это все еще вдвое меньше, чем год назад.
На 26% выросло количество краж из квартир в августе по сравнению с июлем. Для сравнения, в августе прошлого года было зарегистрировано 762 дела, в этом году только 416.
Украинцы возвращаются домой: количество квартирных краж выросло на 26% за месяц (инфографика)
Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Генеральной прокуратуры Украины.
Всего в этом году в среднем открывалось 668 дел в месяц, в 2022 — только 303.
Находить и осуждать воров стали больше. Так, в 1,6 раза вырос процент врученных подозрений обвиняемым по делам — с 39% (средний показатель в 2021) до 62% (средний показатель текущего года).
Украинцы возвращаются домой: количество квартирных краж выросло на 26% за месяц (инфографика)
Кроме того, в 1,5 раза вырос процент дел, направленных в суд — с 35% (в среднем за 2021 год) до 53% (в среднем за 2022 год).
Украинцы возвращаются домой: количество квартирных краж выросло на 26% за месяц (инфографика)
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.