Украинцы во втором квартале потратили в Польше 1,68 млрд злотых — Finance.ua

Украинцы во втором квартале потратили в Польше 1,68 млрд злотых Сегодня 16:15 — Личные финансы

Украинцы во втором квартале потратили в Польше 1,68 млрд злотых

Расходы украинцев в Польше в магазинах и сфере услуг во втором квартале этого года составил 1,68 млрд злотых. За этот же период польско-украинскую границу граждане Украины пересекали более 4 миллионов раз, пишет портал money.pl , ссылаясь на данные Главного управления статистики (ГУС).

Как сообщило ГУС, во втором квартале 2024 года стоимость товаров и услуг, приобретенных иностранцами в Польше, выросла на 2,9%. г/г до 12,1 млрд злотых. В свою очередь, расходы резидентов Польши за рубежом в этот период составили 7,9 млрд злотых, что больше на 13,8%, чем в соответствующем квартале прошлого года. По сравнению с предыдущим кварталом расходы как иностранцев, так и поляков были выше на 27,1% и на 21,9% соответственно.

Главное управление статистики также сообщило, что приграничный трафик иностранцев сократился на 1,7%, а поляков — увеличился на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В комментарии Кадровой службы к данным Главного статистического управления в указано, что расходы украинцев в Польше во втором квартале этого года составили 1,68 млрд злотых. Столько же, как и в прошлом году, и близко к суммам 2014−2019 гг. За этот период украинцы в апреле-июне потратили в магазинах и сфере услуг в среднем 1,8 млрд злотых.

В свою очередь, что касается приграничного движения, то украинцы во втором квартале этого года пересекли границу более чем 4 миллиона раз — почти столько же, сколько годом ранее.

Кадровая служба напомнила, что до начала пандемии, в 2014—2019 годах, украинцы оставили в Польше в период апрель-июнь около 1,8 млрд злотых. В 2020 году из-за пандемии этот результат снизился до 220 миллионов злотых.

В 2021 году произошел «небольшой скачок», и расходы увеличились до 602 миллионов злотых, но вернулись на уровень, аналогичный допандемийному, то есть 1,4 миллиарда злотых, только в 2022 году. Во втором квартале 2023 года расходы украинцев в Польше составили 1,76 млрд злотых.

По данным ГУС, все иностранцы во втором квартале этого года потратили в Польше 12,1 млрд злотых. Это на 2,9 процента больше, чем в предыдущем году, когда эти расходы составили 11,7 млрд злотых. Если посмотреть, кто оставил больше всего денег в Польше, то во втором квартале 2024 года наибольшую долю потратили те, кто пересекал границу с Германией (52,2%), дальше с Украиной (18,3%) и Чехией (14,3%), Словакией (7,8%), Литвой (4,6%), Беларусью (2,5%) и россией (0,3%).

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