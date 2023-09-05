Украинцы в Европе: сравнение возможностей и сфер — Finance.ua

Украинцы в Европе: сравнение возможностей и сфер Сегодня 20:02 — Личные финансы

Украинцы в Европе: сравнение возможностей и сфер

Основная часть опрошенных (59%) находятся в Европе около года — это первая группа миграции в начале полномасштабного вторжения. Больше всего таких среди украинцев, выехавших с Востока страны и из столицы.

Еще 8% находятся в Европе около полугода, 4% - несколько месяцев. Больше всего таких среди украинцев, выехавших с Юга, в частности из-за подрыва Каховской ГЭС.

Об этом говорится в исследовании группы Рейтинг.

Вместе с тем четверть опрошенных находятся в стране уже несколько лет. Больше всего таких среди украинцев, выехавших с Запада и Центра страны, скорее всего на заработки.

И если находящиеся за границей несколько лет чаще живут в Южной и Восточной Европе, то прибывшие в результате и во время полномасштабного вторжения чаще пребывают в странах Западной и Северной Европы.

Возможности

В целом в Европе возможности лучше, чем в Украине, особенно

в доходах (87% лучше в Европе, против 3% - лучше в Украине),

социальной защищенности (75% против 15%),

защите прав и свобод граждан (67% против 19%),

возможности комфортно жить (60% против 26%); найти работу (54% против 30%).

По мнению опрошенных, в вопросах социальной защищенности и защиты прав и свобод граждан Восточная и Южная Европа проиграют Северной и Западной.

Достичь успеха, по мнению опрошенных, можно как в Европе (40%), так и в Украине (41%), но вести свой бизнес все же несколько лучше в Украине (45%), чем в Европе (34%), что, вероятно, обусловлено лучшим пониманием, как устроен этот процесс, как его начать и как развивать в своей стране.

Доходы

Доходы, очевидно, в Европе выше и даже потеряв в Украине более квалифицированную работу, в Европе менее квалифицированная оплачивается выше. Бедность и социальная незащищенность присущи нашему обществу не один десяток лет, так что иметь, наконец-то, социальную защиту выглядит привлекательно. Верховенство права тоже не является сильной стороной украинского общества, поэтому в опросах в Украине именно судебная реформа наиболее востребована. Возможность комфортно жить тоже является преимуществом Европы, которое тесно связано с соцзащитой, правами и более высокими доходами.

Успех категория абстрактная, но здесь, как показывает корреляционный анализ, он значимо связан с возможностями вести бизнес (0.58), найти работу (0.52) и комфортно жить (0.51).

Европа однозначно выигрывает в защите, хорошие доходы — это тоже своеобразная защита и возможность обеспечить себе более комфортные условия проживания — и это существенный аргумент, почему граждане Украины выбирают Европу.

В достижениях и успехе не все так однозначно, потому что бизнес вести можно и в Украине, равно как и добиться успеха, чем обеспечить себе в т. ч. и комфорт, а вот найти работу все же лучшие возможности в Европе. Хотя те, кто работу за границей еще не смог найти — оценивает, что возможность трудоустройства лучше в Украине.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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