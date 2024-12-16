Украинцы уже подали почти 7,5 миллиона заявок на получение пособия «Зимова єПідтримка» — Зеленский Сегодня 15:36

Украинцы уже подали почти 7,5 миллиона заявок на получение пособия «Зимова єПідтримка» — Зеленский

Украинцы уже подали почти 7,5 миллиона заявок на получение пособия «Зимова єПідтримка», из них более 2 млн заявок для детей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Сегодня есть новый хороший результат у нашей программы — «єПідтримки»: уже почти 7,5 миллиона заявок. Из них более 2 миллионов заявок для детей. Уже идут выплаты, и 4,5 миллиарда гривен уже перечислены людям. Больше всего расходов — на коммунальные услуги, и сейчас, зимой, действительно очень важно поддержать как можно больше наших людей, наши украинские семьи. Пожалуйста, регистрируйтесь для «єПідтримки», — говорится в сообщении.

Президент также отметил, что благодаря программе «єПідтримка» существует возможность оплаты ж/д билетов, покупки украинских книг, донатов для волонтеров.

«Каждый сам может выбрать нужное направление. Это — поддержка для всех наших людей в государстве», — подчеркнул Зеленский.

УНН По материалам:

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