Украинцы стали реже ходить в магазины, но покупают в них больше (исследование) — Finance.ua

Украинцы стали реже ходить в магазины, но покупают в них больше (исследование) Сегодня 09:10 — Личные финансы

Украинцы стали реже ходить в магазины, но покупают в них больше (исследование)

Из-за развязанной россией войны украинцы стали реже ходить в магазины, но при этом покупают в них больше — по сути, запасаются. При этом, по данным специалистов, за все время боевых действий было зафиксировано два всплеска такого поведения украинцев: в начале войны и после начала массированных обстрелов инфраструктуры страны в октябре-2022.

Об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины (RAU). Отмечается: также на уменьшение посещаемости магазинов повлиял выезд многих украинцев из страны.

«В начале марта сумма продаж снизилась на 21,1%, но средний чек увеличился при сокращении количества транзакций на магазин. ...В октябре, когда россия прибегла к террористическим атакам украинской инфраструктуры, снова вернулись реалии начала великой войны — закрытие магазинов из-за нехватки электроэнергии и воздушных тревог снова увеличили средний чек и уменьшили число походов в магазин», — говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: ситуация, сложившаяся после начала обстрелов, отличается от той, которая была в начале войны. Так, на этот раз:

на увеличение среднего чека, кроме паники, оказала влияние высокая инфляция;

к уменьшению выручки добавились потери товара, «который приходится списывать из-за отключения света».

В целом же, отмечают аналитики, сокращение походов в магазины с одновременным увеличением количества покупок носят панический характер. «По мере того как стабилизировался фронт и потребители привыкали к жизни во время войны, более или менее стабильной становилась и торговля», — констатируют они.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.