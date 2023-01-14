Украинцы стали реже ходить в магазины, но покупают в них больше (исследование) — Finance.ua
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Украинцы стали реже ходить в магазины, но покупают в них больше (исследование)

Личные финансы
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Украинцы стали реже ходить в магазины, но покупают в них больше (исследование)
Украинцы стали реже ходить в магазины, но покупают в них больше (исследование)
Из-за развязанной россией войны украинцы стали реже ходить в магазины, но при этом покупают в них больше — по сути, запасаются. При этом, по данным специалистов, за все время боевых действий было зафиксировано два всплеска такого поведения украинцев: в начале войны и после начала массированных обстрелов инфраструктуры страны в октябре-2022.
Об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины (RAU). Отмечается: также на уменьшение посещаемости магазинов повлиял выезд многих украинцев из страны.
«В начале марта сумма продаж снизилась на 21,1%, но средний чек увеличился при сокращении количества транзакций на магазин. ...В октябре, когда россия прибегла к террористическим атакам украинской инфраструктуры, снова вернулись реалии начала великой войны — закрытие магазинов из-за нехватки электроэнергии и воздушных тревог снова увеличили средний чек и уменьшили число походов в магазин», — говорится в сообщении.
Украинцы стали реже ходить в магазины, но покупают в них больше (исследование)
При этом подчеркивается: ситуация, сложившаяся после начала обстрелов, отличается от той, которая была в начале войны. Так, на этот раз:
  • на увеличение среднего чека, кроме паники, оказала влияние высокая инфляция;
  • к уменьшению выручки добавились потери товара, «который приходится списывать из-за отключения света».
В целом же, отмечают аналитики, сокращение походов в магазины с одновременным увеличением количества покупок носят панический характер. «По мере того как стабилизировался фронт и потребители привыкали к жизни во время войны, более или менее стабильной становилась и торговля», — констатируют они.
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По материалам:
Обозреватель
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