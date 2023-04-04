Украинцы сократили покупку валюты в банках — Finance.ua
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Украинцы сократили покупку валюты в банках

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Население Украины в марте 2023 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 388,0 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 812,3 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 424,3 млн долларов.
Об этом сообщает НБУ.
Украинцы сократили покупку валюты в банках
Украинцы сократили покупку валюты в банках
Таким образом, в марте украинцы сократили покупку валюты на 80,5 млн долларов по сравнению с февралем, когда они купили 504,8 млн долларов
Всего с начала 2023 года украинцы продали 5 140 млн долларов и купили на 7 096,9 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 1 956,8 млн долларов.
Данные показывают, что спрос на безналичную валюту сократился вдвое — до 147,1 млн долларов (310,3 млн долларов в марте). Эту валюту украинцы покупают в банках по курсу, близкому к официальному (36,6 гривен плюс комиссия). Поскольку в марте на наличном рынке курс упал с 40 до 38 гривен, эти операции почти утратили смысл.
По материалам:
РБК-Україна
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