Украинцы сократили покупку валюты в банках — Finance.ua

Украинцы сократили покупку валюты в банках Сегодня 11:45 — Валюта

Население Украины в марте 2023 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 388,0 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 812,3 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 424,3 млн долларов.

Об этом сообщает НБУ

Таким образом, в марте украинцы сократили покупку валюты на 80,5 млн долларов по сравнению с февралем, когда они купили 504,8 млн долларов

Всего с начала 2023 года украинцы продали 5 140 млн долларов и купили на 7 096,9 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 1 956,8 млн долларов.

Данные показывают, что спрос на безналичную валюту сократился вдвое — до 147,1 млн долларов (310,3 млн долларов в марте). Эту валюту украинцы покупают в банках по курсу, близкому к официальному (36,6 гривен плюс комиссия). Поскольку в марте на наличном рынке курс упал с 40 до 38 гривен, эти операции почти утратили смысл.

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