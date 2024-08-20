Украинцы смогут получать ежемесячно до 3 тыс. грн кэшбека за покупку товаров украинского производства — Finance.ua

Украинцы смогут получать ежемесячно до 3 тыс. грн кэшбека за покупку товаров украинского производства Сегодня 12:55 — Казна и Политика

Украинцы смогут получать ежемесячно до 3 тыс. грн кэшбека за покупку товаров украинского производства

Кабинет Министров утвердил порядок предоставления денежной помощи украинцам «Национальный кешбэк». Программа заработает 2 сентября 2024 г.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«Кешбэк — это возможность поддержать украинцев финансово, особенно накануне старта отопительного сезона, ведь средства, полученные с кешбэка, можно будет расходовать, в частности, на оплату коммунальных услуг. Государство уже имело опыт подобных программ, например, „єПідтримка“ во время COVID-19. Тогда более 10 млн украинцев открыли карты в банках для получения средств от государства. И потратили более 3,5 млрд грн на книги, кино, лекарства, билеты на путешествия, абонементы в спортзалы или билеты в театры», — рассказала министр экономики Юлия Свириденко.

По словам Свириденко, кешбэк как форма государственной поддержки граждан более эффективна для экономики, чем просто предоставление средств, ведь формирует дополнительный спрос на украинские товары. Это создает рабочие места в Украине и обеспечивает налоговые поступления. До 40% средств, израсходованных на украинский товар, возвращается налогами в бюджет и уходит на нужды ВСУ.

Инфографика: Минэкономики

Как будет работать программа

Граждане будут получать компенсацию 10% от стоимости купленных ими украинских товаров.

Вырученные в рамках кешбэка средства можно будет потратить на услуги — медицинские, коммунальные, спорт, кино, билеты на поезд и другие. Или задонатить ВСУ, или купить военные облигации. Максимальный объем кешбэка — 3 тыс. грн в месяц.

Кешбэк будет предоставляться на товары украинского производства, включая лекарства и медицинские изделия. Кешбэк не будет начисляться на подакцизные товары. Участие покупателей, производителей и продавцов в программе добровольное, поэтому есть ли кешбэк на конкретный товар в конкретном магазине, покупателя будет информировать магазин. Это также можно будет проверить на сайте программы.

Инфографика: Минцифры

Как получить кешбэк

Для получения кешбэка гражданину необходимо открыть специальный счет и получить виртуальную или физическую карту в своем банке или в приложении. Дать согласие на передачу данных о транзакциях при покупке товаров с выбранных карт. И далее в мобильном приложении «Дія» выбрать услугу Национальный кешбэк.

Сервис будет доступен для украинских производителей и продавцов, которые смогут подать заявку на участие в программе. А также для людей, покупающих украинское. В несколько кликов можно будет проверить сумму начисленного и выплаченного кешбэка, а затем потратить его на определенные услуги", — отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Накопленные за месяц средства будут приходить на созданную карту раз в месяц до 20 числа следующего месяца. К примеру, кешбэк за товары, приобретенные в сентябре, придет на счет до 20 октября. Снять наличные со счета, куда начисляют средства за кешбэк, будет невозможно. Использовать денежные средства от кешбэка, начисленные в 2024 году, можно будет до 31 января 2025 года.

Для чего вводят «Национальный кешбэк»

«Вводя кешбэк, правительство стремится предоставить финансовую поддержку гражданам, покупающим украинские товары. С помощью этой программы многие смогут своевременно оплачивать коммунальные услуги в следующем отопительном сезоне. Это поможет снять часть финансовой нагрузки со многих украинских семей. Правительство постоянно реализует подобные решения», — подчеркнула министр социальной политики Оксана Жолнович.

Производители и продавцы товаров смогут присоединиться к программе через портал Действие. Участие в программе уже подтвердили основные торговые сети и производители потребительских товаров.

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Национальный кешбэк также будет способствовать детенизации торговли. Кешбэк будет начисляться только на покупки, которые будут совершаться безналично и отражаться в фискальных чеках продавцов.

Соответственно, участие в программе могут принимать только торговцы, обеспечивающие передачу информации о совершенных расчетных операциях, а также находящиеся на общей системе налогообложения. Это будет способствовать повышению прозрачности финансовых операций и поддерживать легальный бизнес.

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