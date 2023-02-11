Украинцы попали в топ-10 иностранцев в Испании — Finance.ua

Украинцы попали в топ-10 иностранцев в Испании Сегодня 15:19 — Личные финансы

Национальный институт статистики обновил данные о численности населения Испании. В стране проживает почти 47,5 млн человек, это исторический максимум.

Среди жителей Испании почти 12% (или 5542932 человека) — иностранцы.

Средний возраст жителя Испании — 44 года. А иностранца — 37 лет. При этом живущие в Испании британцы и немцы — в основном люди в возрасте (старше 50 лет). А вот марокканцы и пакистанцы — молодежь.

Резко возросло количество украинцев, теперь они входят в топ-10 диаспор в Испании.

Справка Finance.ua:

Напомним, Испания будет выдавать визы цифровым кочевникам. Испания вводит новый тип визы Digital Nomad — виза для цифровых кочевников. Такой вид на жительство рассчитан на иностранцев, которые могут работать из любой точки мира, включая Испанию, пишет 24 канал. В стране приняли новый закон о цифровых кочевниках, а прием заявок на визу стартует уже в 2023 году.

Испанское правительство выдвигает требования и к минимальному доходу фрилансеров, претендующих на визы цифровых кочевников. Его уровень еще не установлен, но, скорее всего, он будет вдвое превышать минимальную заработную плату в стране. Поскольку сейчас она составляет 1 050 евро, заявители должны доказать, что получают не менее 2-3 тысяч евро в месяц.

uamedia По материалам:

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