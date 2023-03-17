Украинцы открыли конвертационные депозиты на $1,3 млрд — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы открыли конвертационные депозиты на $1,3 млрд

Кредит&Депозит
98
Конвертационные депозиты уже открыты на сумму $1,3 млрд.
Об этом сообщили в НБУ.
«Депозитные продукты являлись важным элементом для уменьшения спроса на наличную валюту. Они послужили укреплению наличного курса. Мы удовлетворены этими продуктами. Если мы говорим о депозитах для покупки валюты, на них аккумулировано $1,3 млрд. Мы сейчас видим небольшое уменьшение, это происходит в связи с сокращением спредов», — заявил замглавы НБУ Юрий Гелетий.
Но в прошлом году и в январе 2022 украинцы активно пользовались этим инструментом.
«Второй инструмент — это депозит для защиты от изменения официального курса. Само наличие этого продукта уже оказало положительное влияние на ожидания граждан и также способствовало снижению давления на наличный курс гривны. По этому инструменту привлечено около $160 млн», — сказал он.
Место для вашей рекламы

Справка Finance.ua:

  • НБУ с 21 июля разрешил банкам продавать физлицам безналичную валюту по льготному курсу на сумму до 50 тыс. грн в месяц. Позже лимит подняли до 100 тыс. грн. Ключевое условие — валюта должна быть размещена на депозит от трех месяцев.
  • Примерный объем депозитов, открытых физическими лицами путем безналичной покупки валюты, составил около $300 млн в первые три месяца. Ставки по таким вкладам колебались от 0,01 до 3%. Но клиенты выбирали банк не по доходности, а по фактическому курсу покупки валюты. Обычно банки предлагали валюту по 37–37,5 грн/$ на фоне наличных 40–45 грн/$ летом — осенью 2022 года. В феврале — марте 2023 года наличный курс упал ниже 39 грн/$, что снизило доходность конвертационных депозитов.
  • Уже с 21 октября 2022 года НБУ разрешил украинцам покупать валюту НБУ по официальному курсу 36,57 грн/$ на 6-месячный депозит, однако с обязательной продажей этой валюты Нацбанку по официальному курсу на момент окончания вклада. Государственные «ПриватБанк» и «Ощадбанк» поддержали эту инициативу, в частности, «ПриватБанк» за первый месяц привлек $50 млн таких вкладов.

Конвертационные депозиты в 2023 году. Что это, и насколько выгодно

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.