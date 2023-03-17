Украинцы открыли конвертационные депозиты на $1,3 млрд — Finance.ua

Украинцы открыли конвертационные депозиты на $1,3 млрд Сегодня 15:00 — Кредит&Депозит

Конвертационные депозиты уже открыты на сумму $1,3 млрд.

Об этом сообщили в НБУ.

«Депозитные продукты являлись важным элементом для уменьшения спроса на наличную валюту. Они послужили укреплению наличного курса. Мы удовлетворены этими продуктами. Если мы говорим о депозитах для покупки валюты, на них аккумулировано $1,3 млрд. Мы сейчас видим небольшое уменьшение, это происходит в связи с сокращением спредов», — заявил замглавы НБУ Юрий Гелетий.

Но в прошлом году и в январе 2022 украинцы активно пользовались этим инструментом.

«Второй инструмент — это депозит для защиты от изменения официального курса. Само наличие этого продукта уже оказало положительное влияние на ожидания граждан и также способствовало снижению давления на наличный курс гривны . По этому инструменту привлечено около $160 млн», — сказал он.

Справка Finance.ua:

НБУ с 21 июля разрешил банкам продавать физлицам безналичную валюту по льготному курсу на сумму до 50 тыс. грн в месяц. Позже лимит подняли до 100 тыс. грн. Ключевое условие — валюта должна быть размещена на депозит от трех месяцев.

Примерный объем депозитов, открытых физическими лицами путем безналичной покупки валюты, составил около $300 млн в первые три месяца. Ставки по таким вкладам колебались от 0,01 до 3%. Но клиенты выбирали банк не по доходности, а по фактическому курсу покупки валюты. Обычно банки предлагали валюту по 37–37,5 грн/$ на фоне наличных 40–45 грн/$ летом — осенью 2022 года. В феврале — марте 2023 года наличный курс упал ниже 39 грн/$, что снизило доходность конвертационных депозитов.

Уже с 21 октября 2022 года НБУ разрешил украинцам покупать валюту НБУ по официальному курсу 36,57 грн/$ на 6-месячный депозит, однако с обязательной продажей этой валюты Нацбанку по официальному курсу на момент окончания вклада. Государственные «ПриватБанк» и «Ощадбанк» поддержали эту инициативу, в частности, «ПриватБанк» за первый месяц привлек $50 млн таких вкладов.

Фінансовий клуб По материалам:

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