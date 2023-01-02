Украинцы назвали причины, почему будут возвращаться домой — Finance.ua
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Украинцы назвали причины, почему будут возвращаться домой

Личные финансы
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В Польше провели опрос среди украинских беженцев о возвращении домой после победы. Самым сильным доводом назвали воссоединение с семьей и достойную работу.
В исследовании приняли участие 1780 граждан Украины, проживающих и работающих в Польше, сообщили в аналитическом центре Gremi Personal.
Вернуться в Украину для воссоединения с семьей готовы 25% участников опроса. За этот вариант отдали голоса самое большое количество респондентов.
Второе по важности условие, которое назвали 18% украинцев — достойные условия работы, заработной платы и достойная пенсия.
Также для беженцев важны гарантии ненаступления новой войны в перспективе ближайших десятилетий, а также оружие, которое позволит защитить страну в случае агрессии. Эти условия важны для 10% украинцев, чтобы вернуться домой.
Также каждый десятый готов вернуться в Украину после проведения реформ (судебная, образовательная, медицинская, правоохранительная, экономическая, антикоррупционная).
Другие мотивы беженцев для возвращения в Украину следующие:
  • 9% — вступление в ЕС и НАТО;
  • 9% — получение поддержки для восстановления и возможности экономического развития граждан;
  • 7% — возможность создать новый бизнес;
  • 6% — деоккупация населенного пункта;
  • 3% — если вернутся люди из их круга общения;
  • 2% — если государство обеспечит их утраченным жильем;
  • 1% — возможность возобновить старый бизнес.
Большинство трудоспособных украинцев уже нашли работу в Польше, преимущественно на производствах. Даже на простых работах они получают от 1000 долларов в месяц, что позволяет 75% из них отправлять деньги своим оставшимся в Украине родственникам. Треть украинцев (35%) посылают более половины заработанного домой.

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По материалам:
РБК-Україна
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