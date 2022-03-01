Украинцы могут уехать в Европу без «Зеленой карты» — Finance.ua

Украинцы могут уехать в Европу без «Зеленой карты»

Сегодня 13:18 — Личные финансы

Украинцы могут уехать в Европу без «Зеленой карты»

Граждане, которые намерены выехать за границу на собственном автомобиле, не нуждаются в полисе страхования «Зеленая карта».

Об этом сообщает НБУ.

Таких договоренностей удалось достичь в ходе рабочих встреч представителей Национального банка как регулятора страхового рынка, Министерства иностранных дел Украины и государственных органов Польши, Словакии и Венгрии. Это решение поддержала и Молдова. Границы этих стран граждане Украины могут пересекать без полисов «Зеленая карта».

Украинские пограничники также не требуют наличия полиса «Зеленая карта» в соответствии с распоряжениями Министерства иностранных дел Украины.

Решение о пересечении границы без полиса «Зеленая карта» обусловлено введением в Украине военного положения.

Напомним, «Зеленая карта» — это международный договор «автогражданки». Этот вид страхования обязателен по всем транспортным средствам, выезжающим с территории Украины. Полис «Зеленая карта» действует за границей, на территории стран-членов системы «Зеленая карта».

Кроме того, по информации Моторного (транспортного) страхового бюро Украины, страховщики Польши будут бесплатно выписывать полис гражданской ответственности для украинцев сроком на 30 дней.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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