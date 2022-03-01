Украинцы могут уехать в Европу без «Зеленой карты» — Finance.ua
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Украинцы могут уехать в Европу без «Зеленой карты»

Сегодня 13:18Личные финансы
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Украинцы могут уехать в Европу без «Зеленой карты»Украинцы могут уехать в Европу без «Зеленой карты»
Граждане, которые намерены выехать за границу на собственном автомобиле, не нуждаются в полисе страхования «Зеленая карта».
Об этом сообщает НБУ.
Таких договоренностей удалось достичь в ходе рабочих встреч представителей Национального банка как регулятора страхового рынка, Министерства иностранных дел Украины и государственных органов Польши, Словакии и Венгрии. Это решение поддержала и Молдова. Границы этих стран граждане Украины могут пересекать без полисов «Зеленая карта».
Украинские пограничники также не требуют наличия полиса «Зеленая карта» в соответствии с распоряжениями Министерства иностранных дел Украины.
Решение о пересечении границы без полиса «Зеленая карта» обусловлено введением в Украине военного положения.
Напомним, «Зеленая карта» — это международный договор «автогражданки». Этот вид страхования обязателен по всем транспортным средствам, выезжающим с территории Украины. Полис «Зеленая карта» действует за границей, на территории стран-членов системы «Зеленая карта».
Кроме того, по информации Моторного (транспортного) страхового бюро Украины, страховщики Польши будут бесплатно выписывать полис гражданской ответственности для украинцев сроком на 30 дней.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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