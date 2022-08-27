Украинцы могут получить от 1000 евро выплат в Италии: условия — Finance.ua
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Украинцы могут получить от 1000 евро выплат в Италии: условия

Личные финансы
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Финансовую помощь украинским беженцам окажут от государства, местных муниципалитетов и благотворительных фондов. Кроме этого, помогут адаптироваться к жизни в стране, возместить расходы на учебу и найти работу.
Кто может получить помощь
Для получения выплат требуется:
  • Иметь вид на жительство для международной защиты (статус беженца и дополнительной защиты), временной или специальной защиты.
  • Выданный аналогичный документ, пока ожидают выдачи основных документов — статуса беженца и других.

Что получат украинцы в Италии

С приездом в Италию, украинцы могут посещать информационные встречи-знакомства с итальянским рынком труда и работой. Также, будет возможность получить профессиональную оценку собственных навыков для поиска вариантов обучения (курсы итальянской, курсы профессиональной подготовки). Всем беженцам будут давать базовые курсы итальянского языка.
Важно то, что с прохождением языкового курса возмещают расходы на проживание и еду. Вдобавок, за украинскими беженцами остается право получать оплату — 3,5 евро почасово. После обучения им выплачивается единовременная помощь в размере 1000 евро.
Украинцы могут пройти курсы профессиональной подготовки. Здесь также выплачивается единовременное финансовое пособие, но только в том случае, если оно не было получено после базового языкового курса.
После выбора курса профессиональной подготовки или трудоустройства с помощью службы, беженцы получают доступ к некоторым бесплатным социальным услугам от органа Ebitemp.

Для чего предназначена социальная помощь

  • на получение образования;
  • на приобретение книг или других учебных материалов для студентов, посещающих вечерние курсы — 200 евро;
  • на оплату университетского сбора — 200 евро;
  • на покупку книг или других учебных материалов для студентов-стажеров 1-го и 3-го уровней — 200 евро;
  • на детский сад детям в возрасте до 3-х лет. Выплата в размере до 150 евро ежемесячно;
  • выплаты на покупку учебных материалов и книг для детей — в размере 200 евро;
  • на приобретение товаров, необходимых для ухода за ребенком, в возрасте до 3-х лет — до 800 евро;
  • психологическую помощь — до 200 евро на человека;

Какие дополнительные выплаты могут получить украинские беженцы

Напомним, что около 200 тысяч украинских беженцев в Польше и внутренне перемещенных лиц в самой Украине получат поддержку в 18,3 миллиона долларов от британского правительства.
Помощь предназначена:
  • детям;
  • пожилым людям;
  • инвалидам, покинувшим свои дома из-за конфликта.
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По материалам:
Телеканал 24
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