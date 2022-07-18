Украинцы могут получить еще одну выплату: области, где работает программа — Finance.ua
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Украинцы могут получить еще одну выплату: области, где работает программа

Казна и Политика
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В Украине появилась возможность получить выплаты от еще одной благотворительной организации. В случае одобрения заявки можно будет получать от 1 до 3 месяцев 2220 гривен на одного человека.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на фонд «Єдність» за майбутнє".
Выплаты проводит запорожский благотворительный фонд при поддержке Эстонского совета по делам беженцев, Международного Комитета Спасения, Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (UN OCHA) и Всемирной продовольственной программы. Пособие предоставляется наиболее уязвимым категориям граждан, пострадавших от последствий войны.

Кто может получить выплату

Решения о предоставлении финансовой помощи принимают в каждом случае индивидуально. Для начала заявитель должен позвонить в контакт-центр и озвучить необходимые данные. На их основе работник центра оценит каждую ситуацию и примет решение о предоставлении помощи.
При принятии решения учитывают несколько факторов. Среди них такие:
  • потеря кормильца в семье;
  • потеря жилья или его значительное разрушение из-за боевых действий;
  • тяжелое состояние здоровья; инвалидность;
  • одинокие матери или отец с несовершеннолетними детьми;
  • малообеспеченные семьи, у которых есть несовершеннолетние дети, новорожденные;
  • беременные и кормящие женщины;
  • пожилые люди.
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В каких областях работает программа

Сейчас можно обратиться за помощью жителям 15 областей Украины: Донецкой, Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Киевской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Кировоградской.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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