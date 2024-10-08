Украинцы могут получить деньги на покупку дров — Finance.ua

Украинцы могут получить деньги на покупку дров
Некоторые украинцы смогут получить 16 тысяч гривен на покупку дров. В Украине продлили экспериментальный проект для помощи в отопительный сезон.
Кабинет министров запустил этот проект в 2023 году, чтобы обеспечить дровами тех украинцев, у которых нет возможности использовать газовое отопление. 30 августа его продлили на отопительный сезон 2024−2025 годов.
Сколько составляет компенсация за дрова
Максимальная сумма, которую можно получить на покупку твердого топлива, на одну семью составляет 16 234 гривны в год, а для отдельных категорий такая выплата может составлять до 21 тысячи. Пособие предоставляется один раз в год.
Кто имеет право на компенсацию за дрова
Получить деньги на дрова могут украинцы, использующие твердое топливо для отопления.
Согласно решению Кабмина, такое пособие могут получить люди, фактически проживающие в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Херсонской, Луганской, Запорожской, Черниговской и Николаевской областях.
В документе отмечено, что, прежде всего, деньги выплачиваются украинцам, проживающим в 10-километровой зоне от государственной границы с российской федерацией или линии столкновения. Именно для них предусмотрена выплата в размере 21 тысячи гривен в рамках финансовой поддержки УВКБ ООН.
Как оформить пособие на дрова в Украине
Для этого необходимо:
- обратиться в местный орган соцзащиты;
- подать заявление на получение субсидии на дрова;
- предоставить декларацию о доходах за предыдущий год.
В некоторых случаях может потребоваться справка, подтверждающая использование печного отопления и дров для обогрева.
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