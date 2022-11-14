Украинцев предостерегают от покупки долларов в обменниках: как не стать жертвой мошенников — Finance.ua

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Украинцев предостерегают от покупки долларов в обменниках: как не стать жертвой мошенников

Валюта
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Украинцев предостерегают от покупки долларов в обменниках: как не стать жертвой мошенников
Украинцев предостерегают от покупки долларов в обменниках: как не стать жертвой мошенников
В Украине мошенники нашли новый способ, как нажиться на гражданах. Украинцам не рекомендуют обменивать валюту в обменниках, которые работают на черном рынке без лицензии Национального банка.
Как говорится в материале «Оbozrevatel», это связано с тем, что гражданам могут подсунуть фальшивую валюту или гривну.
Специалисты говорят: чтобы выяснить, имеет ли обменник лицензию, необходимо через специальный раздел на сайте НБУ проверить информацию об обменных пунктах, которые работают официально.
Найти компанию, которая осуществляет продажу валюты, можно не только по названию, но и по адресу обменного пункта.

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Как отмечают журналисты, сейчас на черном рынке активно функционируют «мошенники-менялы», которые легко могут выдать покупателю фальшивые купюры. Подлинность банкноты очень сложно обнаружить без специального оборудования, из-за чего есть высокий риск обмана.
Известно, что такие мошенники чаще всего работают возле обменников, в пешеходных переходах и метро, пытаясь уговорить потенциальных клиентов приобрести валюту именно у них.
Кстати, следить за актуальным курсом валют можно на Finance.ua. Заходите, чтобы всегда быть в курсе!

Узнать курс валют

По материалам:
УНІАН
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