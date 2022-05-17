Украинцев предлагают штрафовать за свет в окне и нарушение комендантского часа — Finance.ua
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Украинцев предлагают штрафовать за свет в окне и нарушение комендантского часа

Сегодня 11:32Личные финансы
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За свет в окне и нарушение комендантского часа украинцев предлагают заставить платить штрафы. Такое нововведение предусмотрено законопроектом № 7356, зарегистрированным в Верховной Раде.
Согласно документу, предусмотрена ответственность за нарушение комендантского часа, режима светомаскировки и правил продажи алкоголя и лекарств во время военного положения.
На сколько оштрафуют за нарушение:
  • за нарушение комендантского часа и режима светомаскировки: от 170 до 510 грн, если правонарушение происходит впервые, а также до 1700 грн за повторное правонарушение;
  • за нарушение комендантского часа в пределах пограничной полосы (5 км от государственной границы) — от 1700 до 3400 грн;
  • за нарушение установленных ограничений по продаже алкогольных напитков — от 8500 до 17000 грн;
  • за нарушение ограничений реализации лекарственных средств — от 1700 гривен до 5100 грн с конфискацией лекарственных средств и выручки.

Справка Finance.ua:

  • комендантский час — это запрет пребывания людей в определенное время на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений;
  • кто осуществляет контроль за выполнением режима комендантского часа, а также какая ответственность за его нарушение —читайте здесь.
По материалам: Finance.ua
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