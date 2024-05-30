Украинцев, находящихся сейчас в Норвегии, могут отправить домой — Finance.ua

Украинцев, находящихся сейчас в Норвегии, могут отправить домой Сегодня 20:37

Норвегия пытается сделать приток украинских беженцев более управляемым. Норвежский Директорат по вопросам иммиграции (UDI) начинает индивидуальное рассмотрение ходатайств украинцев о предоставлении убежища, которые на момент начала широкомасштабной войны не проживали на родине.

Об этом пишет NRK

Как заявила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Эмилия Энгер Мель, речь идет о количестве от 800 до тысячи человек, которым могут предложить покинуть Норвегию.

«Новым является то, что мы начинаем с индивидуального рассмотрения дел. Это делается путём оценки ситуации, в которой оказался человек. Среди прочего, откуда он приехал», — заявила Мель.

Она отметила, что среди украинцев, чьи дела о предоставлении убежища рассматриваются сегодня, 370 (47%) — это мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет.

В то же время министерство юстиции в своем письме заявило, что риск быть отправленным на войну против россии в принципе не дает оснований для проживания в Норвегии.

«Призыв и служба в связи с войной не являются обстоятельствами, которые сами по себе дают основания для получения убежища в Норвегии. Однако это должно оцениваться конкретно в каждом частном случае», — говорится в сообщении ведомства.

По словам Мель, Осло видит, что Норвегия принимает гораздо больше искателей убежища, чем ее северные соседи.

«Поэтому мы ужесточили контроль. Сейчас эта пропорция снизилась с 60% до около 35%, и мы все еще рассматриваем возможность дальнейшего ужесточения», — резюмировала она.

С марта 2022 года более 77 тысяч украинцев обратились за коллективной защитой в Норвегии.

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