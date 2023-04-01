Украинцам в Грузии предоставят новое финансовое пособие в 255 лари: алгоритм — Finance.ua

Украинцам в Грузии предоставят новое финансовое пособие в 255 лари: алгоритм Сегодня 18:21 — Личные финансы

Как пишет Unite Together на своей странице в facebook, они анонсируют новую программу #UKRCASH для находящихся в Грузии украинцев при поддержке Министерства иностранных дел Германии и партнеров ASB Georgia-SSK-Unite Together и финансовой поддержки Aktion Deutschland Hilft.

Программа оказывает финансовую поддержку:

лицам, оказавшимся в сложном финансовом положении, в размере 255 лари на одного человека в течение марта — июня 2023 года (четыре платежа).

Что нужно

Анкета предоставляется если вы приехали в Грузию после 01 февраля 2022 года и отвечаете следующим критериям:

А — тяжело больные, с инвалидностью или ограниченными возможностями (с имеющимися документами).

В — старше 60 лет (по дате рождения).

С — многодетная семья (3 и более ребенка до 18 лет).

Д — одинокая мать/отец, самостоятельно воспитывающий несовершеннолетних детей и имеющий документы, подтверждающие статус неполной семьи.

исключительно на https://www.facebook.com/UniteTogetherForUkraine/. Вся официальная информация о Программе

Поданные анкеты не являются подтверждением выплат. Вся информация и уточнения предоставляются координаторами команды Unite Together

Верифицированные 1200 человек, которые будут в этой программе, получат платеж на банковский счет начиная с апреля 2023 года.

Все жалобы принимаются исключительно в письменном виде на complaintsukr2103@asb.ge

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