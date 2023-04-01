Украинцам в Грузии предоставят новое финансовое пособие в 255 лари: алгоритм — Finance.ua
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Украинцам в Грузии предоставят новое финансовое пособие в 255 лари: алгоритм

Личные финансы
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Украинцам в Грузии предоставят новое финансовое пособие в 255 лари: алгоритм
Как пишет Unite Together на своей странице в facebook, они анонсируют новую программу #UKRCASH для находящихся в Грузии украинцев при поддержке Министерства иностранных дел Германии и партнеров ASB Georgia-SSK-Unite Together и финансовой поддержки Aktion Deutschland Hilft.
Программа оказывает финансовую поддержку:
  • лицам, оказавшимся в сложном финансовом положении, в размере 255 лари на одного человека в течение марта — июня 2023 года (четыре платежа).

Что нужно

Анкета предоставляется если вы приехали в Грузию после 01 февраля 2022 года и отвечаете следующим критериям:
  • А — тяжело больные, с инвалидностью или ограниченными возможностями (с имеющимися документами).
  • В — старше 60 лет (по дате рождения).
  • С — многодетная семья (3 и более ребенка до 18 лет).
  • Д — одинокая мать/отец, самостоятельно воспитывающий несовершеннолетних детей и имеющий документы, подтверждающие статус неполной семьи.
Вся официальная информация о Программе исключительно на https://www.facebook.com/UniteTogetherForUkraine/.
Поданные анкеты не являются подтверждением выплат. Вся информация и уточнения предоставляются координаторами команды Unite Together.
Верифицированные 1200 человек, которые будут в этой программе, получат платеж на банковский счет начиная с апреля 2023 года.
Анкета по ссылке: https://forms.gle/mtVisFekpEYXMYWQ7
Все жалобы принимаются исключительно в письменном виде на complaintsukr2103@asb.ge
Украинцам в Грузии предоставят новое финансовое пособие в 255 лари: алгоритм
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По материалам:
Finance.ua
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