Украинцам в Европе придется снова платить за роуминг: какие тарифы предлагают операторы — Finance.ua

Украинцам в Европе придется снова платить за роуминг: какие тарифы предлагают операторы Сегодня 07:29 — Личные финансы

Украинцам в Европе придется снова платить за роуминг: какие тарифы предлагают операторы

Во время полномасштабной войны украинские мобильные операторы пошли навстречу оказавшимся в Европе беженцам из Украины и отменили плату за роуминг. Однако сейчас уже начали возвращаться к коммерческим предложениям для пользователей.

Хотя и Еврокомиссия планирует сделать роуминг для украинцев в Европе бесплатным, на сегодняшний день все еще нет конкретных решений по этому поводу. Рассказываем об актуальных предложениях для пользователей украинских операторов, которые находятся за рубежом.

Платный роуминг от Vodafone в 2023 году

Украинским пользователям Vodafone придется платить за услугу «Доступный роуминг». Из-за изменения условий обслуживания зарубежными операторами с 12 января 2023 года стоимость услуги составит 50 гривен в месяц.

Изменится также стоимость базовых тарифов:

50 гривен — 100 Мб;

40 гривен — 10 минут мобильной связи;

15 гривен — 15 SMS.

Условия роуминга для украинцев от Киевстара

В конце 2022 года Киевстар вернулся к коммерческим условиям сотрудничества с европейскими партнерами. Тем не менее, услуга «Роуминг как дома» будет действовать для пользователей оператора и в 2023 году. Это значит, что люди смогут и далее пользоваться звонками и интернетом, просто оплачивая свой тариф, как в Украине. «Роуминг как дома» доступен украинцам в 27 странах Европы.

Какие условия роуминга предлагает Lifecell

Услуга «Роуминг как дома» на 2023 год от Lifecell отсутствует. При этом оператор анонсирует больше доступных услуг за пределами Украины. Чтобы ими пользоваться, нужно будет оплатить пакет услуг.

Кроме этого, Lifecell продлевает до 28 февраля 2023 года акцию «Минуты для Украины», в рамках которой абоненты, в зависимости от тарифного плана, получают от 100 до 300 минут, которые можно использовать для звонков в Украину (или из Украины). Акция действует в Польше, Румынии, Молдове, Словакии, Франции, Испании, Бельгии и Люксембурге.

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Телеканал 24 По материалам:

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