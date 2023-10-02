Украинцам следует передать показатели счетчиков газа до 5 октября — Finance.ua
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Украинцам следует передать показатели счетчиков газа до 5 октября

Энергетика
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Украинцам следует передать показатели счетчиков газа до 5 октября
Украинцам следует передать показатели счетчиков газа до 5 октября
Клиентам газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» нужно передать показатели счетчика за потребленный газ до 5 октября. Об этом сообщили в пресс-службе компании в Facebook.
Можно не тратить время на звонки в Контакт-центр, или посещать Центр обслуживания клиентов или ожидать печатные платежки. Можно передать кубометры потребленного газа через сервисы «Нафтогаза».
«Тестируйте наши диджитал — каналы и выбирайте самый удобный», — заявили в газоснабжающей компании.

Как передать показатели счетчика онлайн

«Нафтогаз» предлагает пять способов, а именно:
  • с помощью чатов: № 1, № 2 и № 3;
  • через SMS по номеру 4647;
  • личный кабинет;
  • по упрощенной процедуре;
  • в автоматическом режиме с использованием IVR меню по номерам: 066−300−2-888 (Vodafone); 098−300−2-888 (Kyivstar); 093−300−2-888 (Lifecell).
Добавили, что этой возможностью могут воспользоваться только клиенты Кропивницкого, Днепровского, Харьковского, Харьковского городского, Криворожского, Житомирского, Киевского филиалов «Газсети», АО «Винницагаз», АО «Сумыгаз», АО «Львовгаз», АО «Днепропетровскгаз», Хмельницкгаз", АО «Николаевгаз», Донецкоблгаз, АО «Ивано-Франковскгаз» и АО «Черкассыгаз».
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По материалам:
Finance.ua
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