Украинцам объяснили, угрожает ли стране голод на фоне войны — Finance.ua

Украинцам объяснили, угрожает ли стране голод на фоне войны

Сегодня 13:33 — Личные финансы

Рост цен на продукты в Украине в марте текущего года ускорился на фоне войны. Цены выросли из-за стоимости энергоносителей и разорванной логистики, а не отсутствия продуктов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства агрополитики и продовольствия Украины.

«Наибольший рост цен на продукты произошел еще в прошлом году — тогда это было связано, прежде всего, с существенным скачком цен на энергоносители. Определенное повышение цен в марте этого года обусловлено, прежде всего, подорожанием логистики, ведь из-за военных действий было разорвано много цепей поставок. Сейчас цены на энергоресурсы более или менее стабильны. Логистические цепи восстановлены. Дефицита сырья нет. Поэтому при отсутствии других форс-мажорных факторов и без влияния активной фазы войны мы не видим оснований для роста цен. Напротив, на определенные сезонные продукты они снизятся», — заверил первый заместитель министра агрополитики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

В ведомстве уточнили, что Украине даже в условиях войны не угрожает дефицит продуктов.

«Мы полностью обеспечены для своих внутренних нужд молоком и молокопродуктами, зерновыми, зернобобовыми и растительными, яйцами, мясом и мясопродуктами», — отметил чиновник.

В прошлом году благодаря собственному производству Украина удовлетворяла потребность внутреннего рынка:

молоко и молокопродукты — 99,1%;

мясо и мясопродукты — 110,1%;

зерно — 323,3%;

яйца — 125%;

плоды, ягоды и виноград — 75,9%;

овощи — 104,6%.

Что касается масла, то украинцы потребляют всего 7% от общего производства.

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