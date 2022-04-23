Украинцам объяснили, угрожает ли стране голод на фоне войны — Finance.ua
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Украинцам объяснили, угрожает ли стране голод на фоне войны

Сегодня 13:33Личные финансы
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Рост цен на продукты в Украине в марте текущего года ускорился на фоне войны. Цены выросли из-за стоимости энергоносителей и разорванной логистики, а не отсутствия продуктов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства агрополитики и продовольствия Украины.
«Наибольший рост цен на продукты произошел еще в прошлом году — тогда это было связано, прежде всего, с существенным скачком цен на энергоносители. Определенное повышение цен в марте этого года обусловлено, прежде всего, подорожанием логистики, ведь из-за военных действий было разорвано много цепей поставок. Сейчас цены на энергоресурсы более или менее стабильны. Логистические цепи восстановлены. Дефицита сырья нет. Поэтому при отсутствии других форс-мажорных факторов и без влияния активной фазы войны мы не видим оснований для роста цен. Напротив, на определенные сезонные продукты они снизятся», — заверил первый заместитель министра агрополитики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
В ведомстве уточнили, что Украине даже в условиях войны не угрожает дефицит продуктов.
«Мы полностью обеспечены для своих внутренних нужд молоком и молокопродуктами, зерновыми, зернобобовыми и растительными, яйцами, мясом и мясопродуктами», — отметил чиновник.
В прошлом году благодаря собственному производству Украина удовлетворяла потребность внутреннего рынка:
  • молоко и молокопродукты — 99,1%;
  • мясо и мясопродукты — 110,1%;
  • зерно — 323,3%;
  • яйца — 125%;
  • плоды, ягоды и виноград — 75,9%;
  • овощи — 104,6%.
Что касается масла, то украинцы потребляют всего 7% от общего производства.
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По материалам: УНІАН
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