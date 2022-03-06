Украинцам объяснили, можно ли не платить за коммуналку и по кредитам во время войны — Finance.ua
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Украинцам объяснили, можно ли не платить за коммуналку и по кредитам во время войны

Сегодня 12:05Личные финансы
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Украинцам объяснили, можно ли не платить за коммуналку и по кредитам во время войныУкраинцам объяснили, можно ли не платить за коммуналку и по кредитам во время войны, Unsplash
В сети ходят слухи о якобы гарантированном государством аннулировании уплат коммунальных платежей, банковских кредитов и услуг мобильной связи во время войны с российскими оккупантами.
Центр противодействия дезинформации при СНБО ответил на них.
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Да, отмечается, что военное положение не освобождает граждан от платы за коммуналку, однако пеня и штрафы не начисляются.
Кроме того, большинство украинских банков инициировали отсрочку уплаты по займам до июня.
«Операторы мобильной связи значительно увеличили кредитные лимиты на разговоры и интернет и отсрочили их оплату, чтобы ни один украинец не лишился доступа к важной информации», — говорится в сообщении.
Также в Центре противодействия дезинформации добавили, что смс-сообщения об угрозах отключения мобильной связи или начислении штрафов за кредиты или коммуналку из-за неуплаты не подтвердились.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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