Украина запросила у G7 $50 млрд для покрытия дефицита бюджета — Finance.ua

Стало известно, что Украина запросила у стран Большой семерки финансовую помощь в размере $50 млрд и рассматривает возможность выпуска облигаций с нулевым купоном.
Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко, передает Reuters.
Подобные меры позволят покрыть дефицит госбюджета в течение следующих шести месяцев.
Выступая по национальному телевидению, Устенко отметил, что эти варианты активно обсуждаются.
Ранее министр финансов Сергей Марченко сообщал, что в марте расходы госбюджета превысили доходы примерно на $2,7 млрд. Украина ожидает, что из-за войны разрыв увеличится до $5-7 млрд в месяц в апреле и мае.