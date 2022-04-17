Украина запросила у G7 $50 млрд для покрытия дефицита бюджета — Finance.ua
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Украина запросила у G7 $50 млрд для покрытия дефицита бюджета

Сегодня 16:31Казна и Политика
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Стало известно, что Украина запросила у стран Большой семерки финансовую помощь в размере $50 млрд и рассматривает возможность выпуска облигаций с нулевым купоном.
Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко, передает Reuters.
Подобные меры позволят покрыть дефицит госбюджета в течение следующих шести месяцев.
Выступая по национальному телевидению, Устенко отметил, что эти варианты активно обсуждаются.
Ранее министр финансов Сергей Марченко сообщал, что в марте расходы госбюджета превысили доходы примерно на $2,7 млрд. Украина ожидает, что из-за войны разрыв увеличится до $5-7 млрд в месяц в апреле и мае.
По материалам: Mind
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