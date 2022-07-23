Украина заняла первую строчку в рейтинге количества владельцев криптовалют — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина заняла первую строчку в рейтинге количества владельцев криптовалют

Финтех и Карты
57
Украина заняла первую строчку в рейтинге количества владельцев криптовалют
Украина заняла первую строчку в рейтинге количества владельцев криптовалют
Украина оказалась на первом месте в рейтинге государств с наибольшей долей владельцев криптовалюты среди населения, представленного в обзоре Конференции ООН по торговле и развитию.
Доля россии составляет 11,9%. В топ-10 также вошли Венесуэла (10,3%), Сингапур (9,4%), Кения (8,5%), США (8,3%), Индия (7,3%), ЮАР (7,1%), Нигерия (6,3%), Колумбия (6,1%).
В обзоре отмечается, что сейчас в мире существует более 19 тысяч различных криптовалют, тогда как в 2018 году их было всего 1,5 тысячи. В настоящее время существует более 450 криптобирж. Их ежедневные торговые обороты в мае 2021 года достигли пика в $500 млрд, что эквивалентно максимальному ежедневному объему торгов, достигнутому на второй по величине фондовой бирже в мире Nasdaq в январе 2022 года.

Как заработать на NFT 🧐

Эксперты выделяют две основные причины увеличения интереса к криптовалютам среди развивающихся стран. Во-первых, во время пандемии криптовалюты брали своею скоростью транзакций и низкой комиссией для переводов, поскольку в этот период стоимость традиционных денежных переводов была очень высока. Во-вторых, криптовалютами чаще пользуются люди со средним уровнем дохода, и когда во многих развивающихся странах росли риски обесценивания валюты и инфляция из-за пандемии. Поэтому криптовалюты стали лучшим способом для сбережения средств.
По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.