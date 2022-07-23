Украина заняла первую строчку в рейтинге количества владельцев криптовалют — Finance.ua

Украина заняла первую строчку в рейтинге количества владельцев криптовалют Сегодня 07:01 — Финтех и Карты

Украина заняла первую строчку в рейтинге количества владельцев криптовалют

Украина оказалась на первом месте в рейтинге государств с наибольшей долей владельцев криптовалюты среди населения, представленного в обзоре Конференции ООН по торговле и развитию.

Доля россии составляет 11,9%. В топ-10 также вошли Венесуэла (10,3%), Сингапур (9,4%), Кения (8,5%), США (8,3%), Индия (7,3%), ЮАР (7,1%), Нигерия (6,3%), Колумбия (6,1%).

В обзоре отмечается, что сейчас в мире существует более 19 тысяч различных криптовалют, тогда как в 2018 году их было всего 1,5 тысячи. В настоящее время существует более 450 криптобирж. Их ежедневные торговые обороты в мае 2021 года достигли пика в $500 млрд, что эквивалентно максимальному ежедневному объему торгов, достигнутому на второй по величине фондовой бирже в мире Nasdaq в январе 2022 года.

Эксперты выделяют две основные причины увеличения интереса к криптовалютам среди развивающихся стран. Во-первых, во время пандемии криптовалюты брали своею скоростью транзакций и низкой комиссией для переводов, поскольку в этот период стоимость традиционных денежных переводов была очень высока. Во-вторых, криптовалютами чаще пользуются люди со средним уровнем дохода, и когда во многих развивающихся странах росли риски обесценивания валюты и инфляция из-за пандемии. Поэтому криптовалюты стали лучшим способом для сбережения средств.

noworries По материалам:

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