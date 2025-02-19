Украина является мировым лидером по стабильности фиксированного интернета — Finance.ua
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Украина является мировым лидером по стабильности фиксированного интернета

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Украина является мировым лидером по стабильности фиксированного интернета
Украина является мировым лидером по стабильности фиксированного интернета
Несмотря на полномасштабное военное вторжение и постоянные атаки разными видами оружия на телекоммуникационную инфраструктуру, Украина сегодня является мировым лидером по стабильности фиксированного интернета.
Об этом шла речь во время заседания за круглым столом на тему «Связь во время войны: опыт оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями общего пользования в условиях военного положения», который прошел в Укринформе.
Круглый стол организован Администрацией Госспецсвязи и Национальным центром оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины (НЦУ) с участием Министерства цифровой трансформации Украины и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК).
В течение трех лет полномасштабного вторжения украинская телекоммуникационная инфраструктура находится под постоянными атаками разными видами оружия и в киберпространстве.
Обеспечить стабильную работу сетей и оперативное восстановление поврежденной инстраструктуры — это основные задачи Национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины (НЦУ).
«Полномасштабное вторжение четко продемонстрировало, насколько критичен вопрос обеспечения связью военных и граждан, насколько важно для всех нас иметь инструменты коммуникаций. Благодаря оперативным решениям нам удалось удержать работу сетей. Благодарю всех операторов, провайдеров, НЦУ, сил безопасности и обороны за роль, которую каждый из вас имел при обеспечении связи», — отметил заместитель председателя Госспецсвязи Владимир Трофименко.
По материалам:
Укрінформ
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