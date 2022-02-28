Украина выпустит военные облигации 1 марта — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Украина выпустит военные облигации 1 марта

Сегодня 20:00
197
Украина выпустит военные облигации 1 марта. Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
В условиях военной агрессии Российской Федерации Министерство финансов предлагает гражданам, бизнесу и иностранным инвесторам поддержать бюджет Украины путем инвестирования в военные ОВГЗ.
Средства от облигаций будут использованы для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения.
Основные условия военных ОВГЗ следующие:
  • номинальная стоимость одной облигации — 1000 гривен;
  • срок обращения — 1 год;
  • ставка доходности будет определена на аукционе.
Первый аукцион будет проведен завтра, 1 марта 2022 года.
Как сообщали Українські Новини, ранее стало известно, что Кабинет Министров намерен поэтапно выпустить военные облигации до 400 млрд гривен.
По материалам: Українські Новини
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.