Украина выпустит военные облигации 1 марта — Finance.ua

Украина выпустит военные облигации 1 марта
Украина выпустит военные облигации 1 марта. Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
В условиях военной агрессии Российской Федерации Министерство финансов предлагает гражданам, бизнесу и иностранным инвесторам поддержать бюджет Украины путем инвестирования в военные ОВГЗ.
Средства от облигаций будут использованы для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения.
Основные условия военных ОВГЗ следующие:
- номинальная стоимость одной облигации — 1000 гривен;
- срок обращения — 1 год;
- ставка доходности будет определена на аукционе.
Первый аукцион будет проведен завтра, 1 марта 2022 года.
Как сообщали Українські Новини, ранее стало известно, что Кабинет Министров намерен поэтапно выпустить военные облигации до 400 млрд гривен.
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