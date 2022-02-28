Украина выпустит военные облигации 1 марта — Finance.ua

Украина выпустит военные облигации 1 марта

Сегодня 20:00

Украина выпустит военные облигации 1 марта. Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

В условиях военной агрессии Российской Федерации Министерство финансов предлагает гражданам, бизнесу и иностранным инвесторам поддержать бюджет Украины путем инвестирования в военные ОВГЗ.

Средства от облигаций будут использованы для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения.

Основные условия военных ОВГЗ следующие:

номинальная стоимость одной облигации — 1000 гривен;

срок обращения — 1 год;

ставка доходности будет определена на аукционе.

Первый аукцион будет проведен завтра, 1 марта 2022 года.

Как сообщали Українські Новини, ранее стало известно, что Кабинет Министров намерен поэтапно выпустить военные облигации до 400 млрд гривен.

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