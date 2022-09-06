Украина выполнила одно из требований для начала переговоров о вступлении в ЕС — Finance.ua

Украина выполнила одно из требований для начала переговоров о вступлении в ЕС Сегодня 17:33

Верховная Рада приняла один из важных евроинтеграционных законов — об упрощении порядка представления информации, необходимой для проведения финансового мониторинга. Документ в целом поддержали 245 депутатов.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в Telegram

Как отметил депутат, таким образом «Рада выполнила один из критериев, которые Украине нужно выполнить для начала переговоров о вступлении в ЕС».

Законопроект № 6320 направлен на упрощение предоставления информации о конечных бенефициарных собственниках и структуре собственности юридическими лицами, вносимой в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований.

Также документ предусматривает ускорение проверки поданных сведений, создание системы методологической помощи юридическим лицам при определении конечных бенефициарных собственников и структуры собственности.

Напомним, по данным опроса Социологической группы «Рейтинг», в середине июня 2022 года 87% опрошенных поддержали бы вступление Украины в Евросоюз в случае проведения референдума (против — 4%, не проголосовали бы — 8%). Поддержка вступления в ЕС единодушна среди представителей всех макрорегионов и возрастов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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