Украина выиграла у рф арбитраж на 5 млрд долл. за ущерб, причиненный Нафтогазу в Крыму — Finance.ua

Украина выиграла у рф арбитраж на 5 млрд долл. за ущерб, причиненный Нафтогазу в Крыму Сегодня 13:00

Украина выиграла у рф арбитраж на 5 млрд долл. за ущерб, причиненный Нафтогазу в Крыму

Суд в Гааге обязал россию уплатить 5 млрд долл. компенсации за ущерб и утраченное имущество Нафтогаза в Крыму, заявил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев, заявление которого опубликовала компания.

«Несмотря на попытки россии помешать правосудию, Арбитражный трибунал обязал рф компенсировать Нафтогазу ущерб объемом в 5 млрд долларов США. Речь идет о последствиях захвата россией наших активов в Крыму в 2014 году. Теперь россия должна выполнить это решение в соответствии со своими обязательствами в соответствии с международным правом», — прокомментировал глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

Такое решение принял Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге 12 апреля 2023 года.

Арбитражный трибунал, как указано, подтвердил, что россия должна в полном объеме компенсировать ущерб Нафтогазу, причиненный незаконным захватом россией активов компаний Группы Нафтогаз в Крыму.

«Арбитражные решения можно выполнять через механизм принудительного исполнения. Следовательно, в случае отказа россии от добровольного исполнения решения суда, согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, Нафтогаз имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы российской федерации», — подчеркнули в «Нафтогазе».

Суд установил, что сумма такой компенсации должна быть равна справедливой рыночной стоимости активов Нафтогаза до момента их экспроприации. Несмотря на настаивание россии на том, что «Нафтогаз» не имеет права на какую-либо компенсацию за экспроприацию его активов, Арбитражный трибунал не согласился с таким утверждением, добавили в компании.

«Сумма компенсации, установленная этим решением, стала крупнейшей суммой, присужденной международным арбитражным трибуналом в качестве компенсации за экспроприацию россией активов в Крыму», — добавили в Нафтогазе.

Кроме этого, как отмечается, суд принял решение, что россия должна возместить Нафтогазу расходы, связанные с этим арбитражным производством.

Арбитражное решение было принято после слушаний по определению суммы компенсации, которые завершились в марте 2022 года на фоне полномасштабного вторжения россии в Украину.

В октябре 2016 года Нафтогаз и шесть других компаний Группы Нафтогаз инициировали арбитражное производство (дело PCA № 2017-16) против российской федерации на основании соглашения между КМУ и правительством российской федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций, также известной как украинско-российское соглашение о защите инвестиций. Нафтогаз просил арбитражный трибунал обязать российскую федерацию выплатить компенсацию за нарушение соглашения о защите инвестиций, в том числе за незаконную экспроприацию стратегически важных энергетических инвестиций Нафтогаза, ставших одной из основных мишеней российской федерации в Крыму в 2014 году.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНН По материалам:

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