Украина вводит военное положение — Finance.ua

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Украина вводит военное положение

Сегодня 08:34Казна и Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения.
«Сегодня утром президент Путин объявил о введении специальной военной операции в Донбассе. Россия нанесла удары по нашей военной инфраструктуре по нашим пограничникам, пограничным отрядам. Во многих городах Украины были слышны взрывы. Мы вводим военное положение на всей территории нашего государства... Сегодня от каждого из вас требуется спокойствие. По возможности оставайтесь, пожалуйста, дома. Мы работаем. Армия работает. Работает весь сектор безопасности и обороны... Без паники. Мы сильные. Мы готовы ко всему», — сказал Президент.
КГГА также заявили, что «Киев в условиях военного положения».
«Оперативный штаб столицы принял ряд решений в связи с военной агрессией», — говорится в сообщении КГГА.

Что это значит?

  • С сегодняшнего дня в столице школы и садики не работают.
  • Больницы, поликлиники и вся медицинская система столицы работают в усиленном режиме.
  • Балансодержателям поручено обеспечить доступ к объектам укрытия населения.
  • Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома и будьте готовы последовать в укрытие при включении сирен. В КГГА напоминают, что укрытия отмечены на карте.
В КГГА призывают следить за официальной информацией и сохраняйте спокойствие.
По материалам: Радіо Свобода
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