Украина впервые применила ракету-дрон «Паляниця» собственного производства — Finance.ua

Украина впервые применила ракету-дрон «Паляниця» собственного производства Сегодня 15:40 — Казна и Политика

Украина впервые применила ракету-дрон «Паляниця» собственного производства

24 августа украинские военные впервые ударили по армии РФ новым оружием — ракетой-дроном «Паляница».

Об этом сказал Президент Зеленский во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины.

Прямая речь: «Это наш новый метод возмездия агрессору. Враг был поражен. Я благодарю всех, кто это обеспечил. Всем разработчикам, производителям и нашим воинам. Горжусь вами. России будет очень сложно, сложно даже произнести, что именно прилетело. Сложно противодействовать, но очень легко понять за что».

Детали: По словам президента, это оружие «совершенно нового класса».

Економічна Правда По материалам:

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