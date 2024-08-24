Украина впервые применила ракету-дрон «Паляниця» собственного производства — Finance.ua
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Украина впервые применила ракету-дрон «Паляниця» собственного производства

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Украина впервые применила ракету-дрон «Паляниця» собственного производства
Украина впервые применила ракету-дрон «Паляниця» собственного производства
24 августа украинские военные впервые ударили по армии РФ новым оружием — ракетой-дроном «Паляница».
Об этом сказал Президент Зеленский во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины.
Прямая речь: «Это наш новый метод возмездия агрессору. Враг был поражен. Я благодарю всех, кто это обеспечил. Всем разработчикам, производителям и нашим воинам. Горжусь вами. России будет очень сложно, сложно даже произнести, что именно прилетело. Сложно противодействовать, но очень легко понять за что».
Детали: По словам президента, это оружие «совершенно нового класса».

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По материалам:
Економічна Правда
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