Украина вошла в топ-3 страны по пользованию криптовалютой — Finance.ua
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Украина вошла в топ-3 страны по пользованию криптовалютой

Финтех и Карты
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Украина вошла в топ-3 страны по пользованию криптовалютой
Украина вошла в топ-3 страны по пользованию криптовалютой
США продолжают оставаться ведущей страной по использованию криптовалюты в мире, но по пятам уже идет Украина.
Об этом пишет euronews.

Кто в топе

Новое исследование Merchant Machine показало, что США, Украина и Великобритания входят в тройку стран с наибольшим использованием криптовалюты в мире. Именно в этих трех странах наибольшее количество владельцев криптовалюты, больше компаний, принимающих криптовалюту, и доступных биткоин-банкоматов (в совокупности).
Это полный список 10 стран, наиболее активно использующих криптовалюту:
  1. Колумбия;
  2. Вьетнам;
  3. Нидерланды;
  4. Франция;
  5. россия;
  6. Таиланд;
  7. Индия;
  8. Великобритания;
  9. Украина;
  10. США.
Один из аргументов, почему в США криптовалюта так взлетела — тот факт, что это одна из самых мощных экономик в мире. Но этот аргумент отнюдь не объясняет, почему криптовалюта стала столь актуальной в Украине.

Так почему Украина в лидерах?

В Украине начали активно использовать криптовалюту еще до 2022 года — в прошлом году наша страна занимала четвертое место в мире по внедрению крипты среди населения в глобальном индексе, составленном исследовательской группой Chainalysis.
А после начала полномасштабной войны украинское правительство приняло стратегическое решение расширить использование криптовалюты для поддержки своей экономики — создало официальные государственные криптокошельки для иностранной (и не только) помощи.
На сегодняшний день на счет поступило более 120 миллионов евро в криптовалюте для поддержки ВСУ и закупки военных товаров.

Где выгодно вести бизнес с криптовалютой

Разумеется, если вы владеете цифровой валютой в условной Монголии, это не значит, что вы сможете свободно ею расплачиваться за товары и услуги. Фактически рейтинг Merchant Machine стран с наибольшим количеством компаний, принимающих платежи в криптовалюте, сильно отличается от рейтинга стран с наибольшим оборотом криптовалюты. Поэтому не удивляйтесь европейским городам в списке:
  1. Амстердам, Нидерланды (27 предприятий);
  2. Вена, Австрия (34);
  3. Мадрид, Испания (35);
  4. Берлин, Германия (39);
  5. Бангкок, Таиланд (39);
  6. Афины, Греция (43);
  7. Париж, Франция (46);
  8. Сеул, Южная Корея (47);
  9. Каракас, Венесуэла (58);
  10. Богота, Колумбия (86).
На первое место вышел город Богота — такое большое количество предприятий, использующих криптовалюту, может быть связано с тем, что власти города объявили в 2021 году о программе финансирования блокчейн-компаний, чтобы превратить колумбийский мегаполис в «умный город». Власти выделили 2,8 миллиарда песо (660 тысяч евро) на финансирование стартапов и разработку полезных инициатив.
Не стало неожиданностью появление Венесуэлы в лидерах: криптовалюта восполнила пробелы в несостоятельной экономике, которую «душат» гиперинфляция и санкции США — венесуэльская валюта стала почти бесполезной.
Интересно, что Вьетнам активно использует криптовалюту, при этом в стране нет ни одного предприятия, официально принимающего платежи в криптовалюте.
Кстати, биржа криптовалют Coinbase позволяет безопасно покупать, хранить и продавать криптовалюты, такие как Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin и другие. Это крупнейшая в мире биржа криптовалют с более чем 35 миллионами пользователей в 100 странах мира.
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По материалам:
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