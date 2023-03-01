Украина вместе с США будут внедрять 5G — Finance.ua

Украина вместе с США будут внедрять 5G Сегодня 02:19 — Технологии&Авто

Украина вместе с США будут внедрять 5G

Соединенные Штаты заключили с Украиной Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области телекоммуникаций.

Документ подписали руководитель Федеральной комиссии по коммуникациям США Джессика Розенворсел и представитель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации Лилия Мальон в ходе Всемирного конгресса мобильных технологий в Барселоне.

Страны договорились совместно восстанавливать поврежденную телекоммуникационную инфраструктуру Украины. А также вместе работать для улучшения качества обслуживания, покрытия и внедрения мобильной связи пятого поколения.

«Ничто не может быть яснее, чем то, что Соединенные Штаты являются другом и партнером для сильной, безопасной, независимой и преуспевающей Украины. Это включает телекоммуникационную политику, и мы стремимся поддерживать и прислушиваться к нашим друзьям и партнерам в Киеве», — говорится в пресс-релиз американского правительства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

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